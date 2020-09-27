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「說柯文哲無心市政很惡毒」　黃珊珊：我們每天討論市政3、4小時

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▲台北市副市長黃珊珊、市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長黃珊珊（左）、市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

台北市內湖區幽靈養護所大火釀3死悲劇，市長柯文哲未在第一時間出面，被外界轟無心市政。對此，副市長黃珊珊27日表示，到市府工作快滿一年，説柯文哲無心市政十分惡毒，他是最認真的市長。

內湖非法養護所日前失火，是由黃珊珊趕赴現場並說明情況等，柯文哲未在第一時間出面說明，遭戲稱「有事黃珊珊，無事柯文哲」；柯文哲則解釋，因為他很常失言，「人家勸我說不要老是開記者會」，才讓市議員出身、應對媒體經驗豐富的黃珊珊出來，比較不會出錯。

黃珊珊27日也在臉書護主，她表示，到市府工作快滿一年，每天都在市長旁邊，市長再忙，也從來沒有錯過晨會，和六年來固定主持的會議。自己每天和他一起討論市政，至少二個小時，長則三四個小時，每一個工作進度都會親自或書面向柯報告，如果再加上市政考察行程，像周一幾乎成了一日幕僚，「説他無心市政，十分惡毒。」

黃珊珊說，廉能勤政是柯文哲每天都在實現的事，柯把她當學生手把手的教，也常常告訴自己他的理想和信念，她轉述，柯文哲有時候會問起會不會累，她則回「如果你不累，我也不會累，因為我們都不是為了自己，只有努力往前走，沒有什麼好遲疑的。」文末更用標籤寫下「最認真的市長」。

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