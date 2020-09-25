印度警告中國「勿單方面改變現狀」！　防長：準備好面對所有後果

▲印度軍方車隊通過拉達克地區（Ladakh）一處檢查哨。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

印、中5月起陸續在拉達克（Ladakh）地區、班公錯（Pangong Lake）等地爆發邊界衝突與對峙，雙方持續展開對談，21日同意不再往前線增派部隊。隨著談判持續進行中，印度24日發布聲明警告，中國切勿單方面改變現狀。

根據《新德里電視台》，印度外交部表示，未來溝通方向將是「避免試圖單方面改變現狀，與此同時，雙方持續討論，以達到在所有衝突地區完全脫離接觸，並且確保邊境區域完全恢復和平與安寧」，兩國軍隊為了解決此問題，已經舉行了6輪會談，而下一場會談很快就會展開。

外交部提到，脫離接觸是一個複雜的過程，必須「透過雙方重新向實際控制線（LAC）各自一側的常規哨點布署軍隊」，並且採取互惠行動，才能達成。

▲印中雙方在拉達克地區（Ladakh）發生邊境衝突。圖為拉達克的衛星影像。（圖／路透）



報導中指出，印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）7月與中方展開會談，未料中方8月起多次做出「挑釁行為」，再度加劇緊張，此後雙方都不斷強調維持當地穩定。

國防部長辛格（Rajnath Singh）上周表示，新德里「非常嚴肅面對主權問題」，為了維護主權，已經準備好面對「所有後果」，被視為針對中國的強烈警告。

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