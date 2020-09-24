　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美參院調查：拜登次子釀「利益衝突」　金流涉及人口販賣、性產業

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國前副總統拜登（Joe Biden）與兒子杭特（Hunter Biden）。（圖／路透）

▲美國民主黨總統候選人拜登（左）與次子杭特（右）合影。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國民主黨總統候選人拜登的次子杭特（Hunter Biden）在父親擔任副總統期間，進入烏克蘭天然氣公司布里斯瑪（Burisma）任職，捲入爭議。參議院國土安全委員會主席詹森（Ron Johnson）於22日公布調查結果表示，杭特的職務不但涉及利益衝突，甚至可能與人口販賣和性產業有所掛勾。

綜合NBC、《福斯新聞》報導，共和黨人主導的參院針對杭特「廣泛且複雜的金融交易」進行數月調查以後，發布了這份長達87頁的報告。內容指出，歐巴馬政府官員知道杭特在布利斯瑪董事會的職位「有問題」，難以推動當時針對烏克蘭進行的反貪腐政策，陷入「尷尬」處境之中，但大部分人卻選擇忽視此事。

▲美國參議院國土安全委員會主席詹森（Ron Johnson）。（圖／路透）

▲美國參議院國土安全委員會主席詹森（Ron Johnson）22日發布此調查報告。（圖／路透）

報告指出，杭特與布里斯瑪創辦人澤羅切斯夫基（Mykola Zlochevsky）「建立了重要且持續的財務關係」，他與商業夥伴亞徹（Devon Archer）的公司從中賺取數百萬美元。

此外，根據委員會從財政部取得的紀錄，杭特與其家人「和烏克蘭、俄羅斯、哈薩克以及中國公民之間的關係與交易」可能涉及犯罪活動。另外，他還向可能參與人口販賣、成人娛樂與性交易產業相關的人士「寄送數千美元」。

拜登與杭特始終否認不當行為，民主黨人也批評此調查完全出自政治目的。值得注意的是，報告中沒有提供任何證據，證明杭特的職位確實影響了美國政策。

▲美國民主黨總統候選人拜登的次子杭特（Hunter Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

▲杭特（Hunter Biden）與父親始終否認不當行為。（圖／達志影像／美聯社）

拜登的競選團隊發言人貝茨（Andrew Bates）表示，這些指控早被證明是錯誤的，此調查只是一場右翼陰謀論的攻擊，且詹森「現在清楚表明，他試圖利用這一點救援川普的連任競選」。

詹森本人也在多個場合承認政治動機。他8月曾說，此調查「肯定會協助川普贏得連任……我們必須加速，因為大選就要到了，人們有權在投票之前知道」。

詹森在22日晚間播出的電台採訪中提到，他「希望」調查結果能夠促使選民好好檢驗拜登，「人們需要非常仔細地閱讀這份報告，並且了解拜登被選為總統所帶來的後果」。

►更多【美國總統大選】相關新聞請點此

►藥草美肌沐浴乳，天然草本成分回購率超高！

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
口罩國家隊「淨新科技」私自試車！最高可罰1000萬
台灣2020爆紅YouTuber排名！「反正我很閒」只拿到第
小鬼爸今60大壽　柯有倫難過：黃鴻升生前最疼家人
小鬼「最後遺作」花絮首曝光　燦笑搭肩柯有倫、竇智孔
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

自稱「耶穌再世」！他狂吸5000人追隨隱居　爆繩虐信徒又詐財

愛犬凌晨3點反常狂吠！她看監視器竟聽見「鬼娃呢喃」寒毛全豎起

2020下半年全球10大熱搜旅遊景點「台灣No.1」！　奪冠原因揭曉

警破門「掃射10槍」非裔女無辜慘死！僅起訴1人引爆示威　2警中彈

川普：大選結果將由「最高法院」裁定！急提大法官　呼聲最高是她

熱舞到一半「把嬰兒拋出鏡頭外」！　TikTok風潮引網怒：只想紅？

中印同意「邊境不再增兵」緩局勢　談到關鍵「撤軍問題」秒陷僵局

澳洲現代史上「最慘烈集體擱淺」！　470頭領航鯨受困沙洲

鎮壓販毒集團！墨西哥3.9萬無名屍「塞爆停屍間」放到腐爛發臭

他出席愛妻喪禮「20米大樹突倒下」慘被當場壓死！6歲兒見屍爆哭

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

賀軍翔二女兒提前「剖腹產」　原因曝光...怕「這個星座寶寶」龜毛！

小鬼葬禮30萬！床底藏「貼心巧合」　過來人曝喪葬業行情：名人才這價

百萬賓士C300酒駕炸內湖隧道貼　壁刷護欄200ｍ插滿鋼條才停

公務員「投誠北韓」原因曝！死後遭淋汽油燒屍　同事：他很可憐

2歲童鐵軌旁嬉鬧…遭火車直接輾壓！司機驚慌下車　奇蹟發生了

美參院調查：拜登次子釀「利益衝突」　金流涉及人口販賣、性產業

拉屎驚見5公尺長黃色無鉤絛蟲　他愛吃這味無數蟲卵在腸內孵化

大馬3女童缺課2週　老師急通報...揭「與垃圾堆和狗糞」同睡3年

整理花園染「阿米巴蟲」！他9天後「大腦變液體碎屑」亡...醫嚇傻

快訊／日本皇室成員「肺炎」入院！　出現咳嗽症狀

快訊／公務員遭槍殺毀屍...南韓總統文在寅「震怒」：北韓須負責

男友小枕頭「10年沒碰水」　她趁上班塞浴缸＋洗衣機攪洗…網哭：真心完了

自稱「耶穌再世」！他狂吸5000人追隨隱居　爆繩虐信徒又詐財

獨／潑屎妹「沒興趣當直播主」：我沒臉蛋沒身材！曝主要收入來源

做蛋黃酥請土地公！「祢喜歡嗎」擲沒筊　她一問笑了：要吃麻糬啦

座頭鯨寶寶擱淺！30名遊客合力搶救　歡呼聲中牠噴水感謝

黃靖倫當爸了！　首曬「一家三口」喜曝：掌聲歡迎小小倫

日職／隊友羅德里奎茲開轟追平　張奕4局首度3上3下

公務員「投誠北韓」原因曝！死後遭淋汽油燒屍　同事：他很可憐

桃園在地近20年建商　進軍青溪特區推案開價3字頭

獨居死亡1個月「被吃到剩骨頭」　殯葬業者爆心酸：蛆跟手指一樣粗

《用九柑仔店》金句引共鳴：「人生無常只是日常的一部分」

台中10年激增60萬住宅　供給量重壓北屯區

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

國際熱門新聞

女友「冰箱收納」曝　懶出新高度

聯合國總辯3友邦「旋風式挺台」：台灣沒來非常遺憾

回收32.4萬二手保險套...廠商：會洗乾淨

共軍動作頻頻　川普：不會再發生

遲早動武　美議員：必須提高犯台代價

即／鄭俊英遭判5年　集體性侵案定讞

道瓊下挫525點！那指跌幅逾3％

巴貝多撤英女王地位　議員：北京施壓

南韓公務員投北！反遭射殺火葬

即／公務員被證實「投誠北韓」！毀屍滅跡細節曝

美退役上校爆外星人遭連開5槍射殺：膚色灰棕色

美高官訪台「還沒真惹毛中國」　外媒爆「最後紅底線」

單親媽新男友竟是「戀童犯」　2愛女慘遭殺害

更多熱門

相關新聞

落石切斷繩　他攀岩墜45公尺摔死

落石切斷繩　他攀岩墜45公尺摔死

美國麻州一名34歲男子20日前往新罕布夏州攀岩，豈料一塊與冰箱差不多大小的巨石從懸崖上方落下，瞬間切斷綁在男子身上的攀岩繩，讓他當場自150英尺（約45.7公尺）高的地方摔下身亡。目前新罕布夏州官方機構已證實這項消息。

彭博為拜登砸5億在佛州「買票」？

彭博為拜登砸5億在佛州「買票」？

川普扳平佛州北卡搖擺州民調

川普扳平佛州北卡搖擺州民調

貓群引擎蓋上結屎面　她超暖收編

貓群引擎蓋上結屎面　她超暖收編

男離奇身亡　妻子用毒菇殺人

男離奇身亡　妻子用毒菇殺人

關鍵字：

北美要聞拜登杭特烏克蘭2020美國總統大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

舊手機回收環保署要送iPhone！

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

謝忻「真的是情侶」王少偉錯愕！

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

媽媽被用球棒+釘子爆打　潑屎妹怒了

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

痛失摯友小鬼　李千那台上恍惚忘詞

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

送孩子上學出現暗黑乘客　媽載回家收編

更多

最夯影音

更多
KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》
聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面