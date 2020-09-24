美參院調查：拜登次子釀「利益衝突」　金流涉及人口販賣、性產業

▲美國民主黨總統候選人拜登（左）與次子杭特（右）合影。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國民主黨總統候選人拜登的次子杭特（Hunter Biden）在父親擔任副總統期間，進入烏克蘭天然氣公司布里斯瑪（Burisma）任職，捲入爭議。參議院國土安全委員會主席詹森（Ron Johnson）於22日公布調查結果表示，杭特的職務不但涉及利益衝突，甚至可能與人口販賣和性產業有所掛勾。

綜合NBC、《福斯新聞》報導，共和黨人主導的參院針對杭特「廣泛且複雜的金融交易」進行數月調查以後，發布了這份長達87頁的報告。內容指出，歐巴馬政府官員知道杭特在布利斯瑪董事會的職位「有問題」，難以推動當時針對烏克蘭進行的反貪腐政策，陷入「尷尬」處境之中，但大部分人卻選擇忽視此事。

▲美國參議院國土安全委員會主席詹森（Ron Johnson）22日發布此調查報告。（圖／路透）

報告指出，杭特與布里斯瑪創辦人澤羅切斯夫基（Mykola Zlochevsky）「建立了重要且持續的財務關係」，他與商業夥伴亞徹（Devon Archer）的公司從中賺取數百萬美元。

此外，根據委員會從財政部取得的紀錄，杭特與其家人「和烏克蘭、俄羅斯、哈薩克以及中國公民之間的關係與交易」可能涉及犯罪活動。另外，他還向可能參與人口販賣、成人娛樂與性交易產業相關的人士「寄送數千美元」。

拜登與杭特始終否認不當行為，民主黨人也批評此調查完全出自政治目的。值得注意的是，報告中沒有提供任何證據，證明杭特的職位確實影響了美國政策。

▲杭特（Hunter Biden）與父親始終否認不當行為。（圖／達志影像／美聯社）



拜登的競選團隊發言人貝茨（Andrew Bates）表示，這些指控早被證明是錯誤的，此調查只是一場右翼陰謀論的攻擊，且詹森「現在清楚表明，他試圖利用這一點救援川普的連任競選」。

詹森本人也在多個場合承認政治動機。他8月曾說，此調查「肯定會協助川普贏得連任……我們必須加速，因為大選就要到了，人們有權在投票之前知道」。

詹森在22日晚間播出的電台採訪中提到，他「希望」調查結果能夠促使選民好好檢驗拜登，「人們需要非常仔細地閱讀這份報告，並且了解拜登被選為總統所帶來的後果」。

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