女牧師改行當「脫衣舞孃」！拍第1張裸照淚崩：從未感覺如此神聖

▲妮可（Nikole Mitchell）原本是一名牧師，發現自己的性向以後，改行成為脫衣舞孃。（圖／翻攝自Facebook／Nikole Mitchell）



記者吳美依／編譯

美國36歲女子妮可（Nikole Mitchell）來自一個非常嚴厲的基督教浸信會（Baptist）家庭，從小就在「文靜、保守、甜美」的期望之中長大，但年幼就曾暗自幻想成為一名脫衣舞孃。她全心投入宗教事業，成為一名牧師，卻意外發現自己是雙性戀與泛性戀者，毅然決定離開教會，追尋自己的夢想。

《紐約郵報》報導，妮可結婚後生下3個孩子，2011年與當時的丈夫來到明尼蘇達州的福音派伍德蘭山教堂（Woodland Hills Church），大開眼界，看見了信仰中性別平等的可能性。

妮可回憶，其中一名牧師邀請自己加入傳教者的行列，她一想到有機會在成千上萬的人面前登台，滿足多年以來的表演夢想，就一口答應了，「我被教育女人不能擔任領導職務，應該待在廚房裡和孩子身邊。所以儘管這跟大家告訴我的完全不同，我決定成為一名牧師，因為我熱愛表演」。

在 Instagram 查看這則貼文 Nikole Mitchell（@mitchellnikole）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 4 日 下午 8:49 張貼

妮可全心投入傳教工作，但2016年參加一場多元性別（LGBT）劇場表演時，發現自己的性向，「我當時心想，『我的天啊，我不覺得我是異性戀』，而這件事撼動了我的世界」。她知道，如果這個「秘密」被發現了，將會失去一切，但也因為努力壓抑的「雙面生活」而感到痛苦。

妮可2017年7月14日進行最後一次大型傳教活動以後，永遠離開教堂，幾個月後在YouTube上公開性向，展開新生活。她開始在Instagram上關注傾慕的女性，報名相關課程發掘自己的慾望，拍攝第1張裸照時頓時淚崩，「我哭了，因為我從未感覺如此神聖，我從未感覺過如此性感與自由」。

妮可回憶，她從小被灌輸的觀念是「我的慾望與身體天生就是罪惡、不好的」，雖然2019年6月婚姻告終，但如今作為脫衣舞孃與色情模特兒的生活，比以前更加快樂。

妮可也開設課程，分享個人經驗，希望讓更多困惑的人們接受真實的自己，「每個人都有權利透過他們覺得好的方式表達自我，而這對我來說就是一個好的方式」。她認為自己的工作與性向是神聖的，「我把這份禮物贈予別人時，就是在祝福他們」。

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