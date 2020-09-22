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印度飆風戰機試飛…現身中印邊境上空！　軍方：熟悉作戰區

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▲▼ 印度一架飆風戰機10日飛越印度哈里亞納邦安巴拉（Ambala）上空。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 印度一架飆風戰機10日飛越印度哈里亞納邦安巴拉（Ambala）上空。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

在中印軍方指揮官舉行最新一輪會談之際，印度飆風戰機（Rafale）21日飛越拉達克地區上空。印度高階空軍人士透露，這是軍方執行試飛的例行訓練，在拉達克等作戰地區熟悉環境。

法新社報導，印度並未說明此次飆風戰機試飛的確切時間，但一架飆風戰機確實在21日飛越拉達克首府列城（Leh）上空。

2016年9月，印度向法國訂購36架飆風戰機，分別為28架單座戰機、8架雙座戰機，總價值約新台幣240億元，要在2021年底前交付完成。如今，首批5架飆風戰機已送抵印度，並於10日正式服役；國防部長辛格（Rajnath Singh）指出，這是印度政府向「對手」所發出的強烈信號。

印度國防部表示，飆風戰機已透過試飛例行訓練熟悉作戰環境，但並未特別提到拉達克地區，「飆風戰機已與其他戰鬥單位進行密集綜合訓練，包括先進武器發射等。」但軍方高層透露，此次熟悉環境的試飛訓練範圍包括拉達克。

今年6月，中印雙方在拉達克地區發生激烈肢體肉搏戰，造成20名印度士兵死亡，外傳解放軍也有人受傷，但並未獲得官方證實。到了9月初，該地區發生45年來的首次開槍事件。

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