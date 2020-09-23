熱舞到一半「把嬰兒拋出鏡頭外」！　TikTok風潮引網怒：只想紅？

▲TikTok吹起一股危險的新風潮，用戶們熱舞到一半，把懷裡的小嬰兒或幼童丟出鏡頭之外。（圖／翻攝Instagram帳號bluefacebleedem）

記者吳美依／編譯

熱門影音社交平台TikTok最近吹起一股危險的新風潮，用戶們隨著一首饒舌歌曲舞動之際，突然把懷裡的小嬰兒或幼童丟出鏡頭之外，被各界抨擊，只為了成名，罔顧孩童安全。

根據網路上流傳的TikTok影片，美國饒舌高手藍臉（Blueface）的歌曲「寶貝」（Baby）在背景撥放著，用戶們一邊對嘴，一邊隨著旋律舞動，歌詞唱著「不，寶貝，我們不要這個孩子。如果你不採取B計畫，婊子，那就是C計畫，」，此時，就把懷裡的幼童扔出去。

在 Instagram 查看這則貼文 Blueface（@bluefacebleedem）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 8 日 上午 11:32 張貼

外界猜測，拍攝影片的父母或哥哥、姊姊們應該是把孩子丟到床上，但其中一些人甚至沒有轉過頭去，看看孩子是否安全，只顧著對著鏡頭繼續跳舞。

藍臉本人甚至也宣傳了這個挑戰，他在Instagram帳號上分享了許多相關影片，並且寫道，「抓住離你最近的孩子」！

雖然這些影片吸引極大關注，但幾乎沒有正面回饋。許多人認為此舉實在太危險，抨擊這些用戶滿腦子想著玩樂或成名，從未想過孩童的安全。網友們紛紛表示，「如果我媽媽把我丟出去，然後繼續在網路上扭腰擺臀，我會很失望的」、「嗯，我不喜歡這個潮流」、「應該要有人合法地向兒童服務機構通報這些人」。

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