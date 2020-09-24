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自稱「耶穌再世」！他狂吸5000人追隨隱居　爆繩虐信徒又詐財

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▲俄羅斯59歲男子特洛普（Sergei Torop）自稱耶穌基督再世，在海內外吸引5000多名信徒，過去30年都帶著追隨者隱居西伯利亞，22日落網（圖／路透）

▲俄羅斯男子特洛普（Sergei Torop）自稱耶穌基督再世，在海內外吸引5000多名信徒，過去30年都帶著追隨者隱居西伯利亞。（圖／路透）

 記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯59歲男子特洛普（Sergei Torop）自稱耶穌基督再世，以維薩里翁（Vissarion）為名，建立起「最後遺囑教堂」，不僅撰寫了十卷《聖經》的「續集」，也在海內外吸引5000多名信徒，過去30年都帶著追隨者隱居西伯利亞。但是，他22日在突襲行動中落網，被指控向虐待、敲詐信徒。

綜合《衛報》、《鏡報》報導，特洛普以前是一名交通警察，自稱1989年丟了工作後才「覺醒」，1991年創立「最後遺囑教堂」。他一開始宣稱，耶穌基督在靠近地球的軌道上監視著人類，聖母瑪利亞則「統治著俄羅斯」，但後來卻逐漸改變說詞，自稱耶穌基督。

特洛普2002年受訪時曾說，「我不是上帝，而且把耶穌視為上帝是錯誤的。但我是上帝之父活生生的話語。上帝想要說的一切，都透過我說出」。他自稱被上帝派來地球，教導人類戰爭與環境破壞的邪惡，與信徒們在克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）偏遠地區的小村莊生活。

在特洛普的社區內強制吃素，禁止交換貨幣，只能穿著樸素衣物，曆法從他誕生的1961年開始計算，「聖誕節」也被改成其生日1月14日。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）、警方與武裝部隊22日發動特別任務，突襲該社區，逮捕了現年59歲的特洛普與2名助手。調查委員會指控，特洛普組織非法宗教團體，靠著信徒牟利、勒索錢財，甚至實施肉體與精神虐待，導致追隨者「健康嚴重受損」，而一封自殺遺書與一張絞刑繩索的照片，就是犯行證據之一。

▲俄羅斯59歲男子特洛普（Sergei Torop）自稱耶穌基督再世，在海內外吸引5000多名信徒，過去30年都帶著追隨者隱居西伯利亞，22日落網（圖／路透）

▲特洛普被捕以後坐在直升機內的畫面。（圖／路透）

根據新西伯利亞（Novosibirsk）法庭，如果3人罪名成立，將面臨最高12年有期徒刑。但是，特洛普否認指控，他談及通報當局的追隨者時表示，「其中一個人我從未見過，另一個人我在15年前見過。在過去3年，另外3個人一直刁難我，提出各種申訴」。

據悉，俄羅斯東正教協會長期譴責「最後遺囑教堂」，但當局過去對此置之不理，外界仍不清楚政府為何決定現在採取行動。一些俄國媒體猜測，特洛普可能與當地商業利益關係者發生糾紛或衝突。

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