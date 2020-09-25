蘇貞昌預告「更多駐處改稱台灣」：越來越符合事實

記者陳家祥／台北報導

台灣近來在外交上多所斬獲，繼駐美代表蕭美琴將推特簡介正名「台灣駐美大使」後，駐日本代表謝長廷也被日媒稱為「台灣駐日大使」，駐德國代表謝志偉也被稱「大使」。對此，行政院長蘇貞昌25日表示，這越來越符合事實，也是一個正向發展，希望繼續加油，「戲棚下站久就是你的」，只要台灣穩定成長、繼續在世界被看見，我們的朋友會越來越多。

▲蘇貞昌報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌25日上午赴立院針對紓困3.0預算進行報告並備詢。會前受訪時被問到謝長廷、謝志偉相繼被稱為「大使」，是否代表外交關係更升級？蘇貞昌說，台灣因為防疫有成，而且台灣因為在各方面的努力被國際肯定，就像我們剛剛又連續2年被認為是最有新創能力的國家，跟世界的強國並列第一，種種台灣的作為，越來越被世界肯定跟看見。

蘇貞昌說，作為代表台灣在駐在國，無論有沒有正式邦交，駐在國的人民或是媒體或是政府，也都越來越重視台灣派駐的代表、大使或著人員，而且漸漸都會越來越正式的以「大使」稱呼，「也越來越會把駐處的名稱改為台灣，越來越符合事實，這是一個正向的發展，也是國人同胞努力的成果，希望大家繼續加油」。

蘇貞昌也引用台語俗諺，「台灣人說一句話，戲棚下站久就是你的」，只要把台灣穩定成長，只要我們繼續在世界被看見被肯定，我們的朋友會越來越多，空間會越來越大。