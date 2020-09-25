　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

無人機運用首創結合視訊系統　南警「無人機空勤管制臺」成立

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警局首創結合視訊系統，25日成立「無人機空勤管制臺」，台南市長黃偉哲親自視察表示肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局首創結合視訊系統，25日成立「無人機空勤管制臺」，台南市長黃偉哲親自視察表示肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為有效運用無人機投入各項警政支援工作，台南市警局首創結合視訊系統，25日成立「無人機空勤管制臺」，將執勤現場影像回傳至空勤管制臺，供現場指揮官參考、指揮及調度，台南市長黃偉哲親自視察，對警方打造智慧城市，守護大台南公共安全之決心表示肯定。

台南市警局指出，近年無人機應用發展快速，於3月31日起政府機關（構）、學校或法人所有之遙控無人機，操作人應經測驗合格，由民航局發給高級專業操作證後，始得操作。

鑑於治安、交通狀況瞬息萬變，在警察局詹永茂局長的推動下，首創無人機即時畫面LIVE結合視訊系統，象徵科技執法的新時代來臨，利用警察局所建置無人機傳輸系統，將執勤現場影像回傳至空勤管制臺，供現場指揮官參考、指揮及調度。

此外，警察局也積極辦理自主訓練並鼓勵員警參加各機關、學校辦理之高級專業操作證訓練課程，以輔導警察同仁考取專業證照，目前已有5位員警取得高級專業操作證，後續尚有11位員警即將取得操作證共同組成無人機隊加入科技執法之行列，以保障大台南市民生命財產安全。

台南市政府於8月份成立地方政府第1支跨局處無人機隊，警察局亦配合辦理，往日運用無人機於警政勤務上，可推廣於空中偵察、交通流量監看、交通安全之宣導、清查廢棄空屋與工寮（清山勤務）、廢棄物傾倒查緝、防疫監控廣播等工作。

在這次逼真的實警演練中，警察工作經常需要執行危險的現場攻堅圍捕等特殊任務，更需要整合空中科技利器輔助，讓犯嫌無所遁形，並可保障第一線員警的人身安全。

▲台南市警局首創結合視訊系統，25日成立「無人機空勤管制臺」，台南市長黃偉哲親自視察表示肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，非常高興能夠來到台南市警察局親眼見證成立全國第1支警察無人機隊管制台的典禮，「無人機空勤管制臺」是國內唯一透過無人機即時畫面LIVE結合視訊系統，將畫面回傳供指揮官調度參考，大大提升指揮調度之效率。
很高興台南市警察局能夠超前部署，能夠將無人機的應用加以深化、廣化。其實大家可以看到，許多警察在執行勤務的時候，不管是在攻堅，不管在地形勘查，甚至有一些跟消防局合作的救護搜索行動，其實都需要無人機的借助，可以節省相當多的人力，提高效率非常顯著，所以很感謝警察局來建置。

黃偉哲市長指出，目前台南市環保局、還有研考會、還有消防局也都開始成立無人機隊了，那台南市將來無人機的應用，不是只是自己玩自己的，可能有一些跨領域支援，像消防跟警察有些搜索跟搜救的任務，如果及早出動能量夠的話，是可以互相支援的。或者是將來環保，雖然保七總隊有環保警察，他們在執行污染源的探測，甚至夜間執行任務，有感熱器、有感熱設備的部分就可以看到哪些工廠在排放一些污染源，因為排放的時候一定有熱度，那這個部分我們也可以用這樣的方式來互相支援。

台南市政府指出，將台南打造成智慧城市，無人機是重要的一環，目前已建立跨局、處之間彼此相互支援，擴大無人機應用層面，展現黃偉哲市長打造智慧城市，守護大台南公共安全之決心。

·質地溫和、深層潔淨，掃光痘痘粉刺

ET快訊
小鬼黃鴻升傳今火化！家人陪走最後一段路　時間曝光
坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「瘦一圈憔悴面容曝光」
海裕芬夢到小鬼：謝謝你想盡辦法來！畫最後一次相遇「只留眼睛」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／施工挖斷瓦斯管線！高雄大寮飄異味　挖破點距中油管線100公尺

國慶煙火在台南！　黃偉哲：台南準備好了！

無人機運用首創結合視訊系統　南警「無人機空勤管制臺」成立

台南市智慧停車格LOGO與身障標誌易混淆？！　交通局：研議更明確的識別標誌

斜槓出頭天！水利會站長假日靠這植物穩穩賺：早該種了

守護長輩交安！屏警新聞手法拍影片…搭配交通隊之歌＋MV短片

中秋連假被「攻擊性出遊」！　台東「知名景點」已停止預約了

近達標！「罷免王浩宇」進入二階段連署　再遭關切華勛連署站撤站

台中車站舊站華麗變身　復古冰果室超殺記憶體

新時代中秋、國慶連假狂灑2100份福袋 　最高獨拿萬元購物金

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

快訊／施工挖斷瓦斯管線！高雄大寮飄異味　挖破點距中油管線100公尺

國慶煙火在台南！　黃偉哲：台南準備好了！

無人機運用首創結合視訊系統　南警「無人機空勤管制臺」成立

台南市智慧停車格LOGO與身障標誌易混淆？！　交通局：研議更明確的識別標誌

斜槓出頭天！水利會站長假日靠這植物穩穩賺：早該種了

守護長輩交安！屏警新聞手法拍影片…搭配交通隊之歌＋MV短片

中秋連假被「攻擊性出遊」！　台東「知名景點」已停止預約了

近達標！「罷免王浩宇」進入二階段連署　再遭關切華勛連署站撤站

台中車站舊站華麗變身　復古冰果室超殺記憶體

新時代中秋、國慶連假狂灑2100份福袋 　最高獨拿萬元購物金

中職／「卡霸」時不時一局爆　曾總：思考太複雜

「乾爹」搶幫馬來貘寶寶命名　「創意2字」20分鐘突破萬讚門檻

剛學爬就翹家！調皮圓寶「偷划出產房」　下1秒慘被抓包

湖人西冠聽牌！　戴維斯轟34分G4撂倒金塊

不用排隊了！北市國慶嗡嗡包　10/7日「線上登記」限量3450份

身分證有1、0　花蓮福容大飯店晚餐第2人半價...名字有「十」也適用

2工人「裝卸進口冷凍海鮮」染疫！　冷鏈樣本51份檢出陽性

總統府前光雕展揭國慶序幕　凱道9月25日晚間11時起階段交管

鮮肉主廚上菜！黃雋智劉修甫熱唱太抓耳　《我的婆婆》鷗貴CP發糖首秀駕到！

一咬酥脆Q彈！油條裡包著AA級大花枝　澎湖超人氣功夫菜在家就能吃

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

地方熱門新聞

中秋連假攻擊性出遊　「知名景點」停預約

坑人水果9顆1050元！老闆超猛反擊

「罷免王浩宇」進入二階段連署

沒收到交通罰單卻被加倍罰錢　你可以這樣做

新時代推連假狂灑2100份福袋

台中車站舊站華麗變身

麗寶Outlet 24日起賣特殊色口罩

桃園農田水利會　最後一場會員大會

外勞急症缺血性腦中風手腳癱軟

負評3餐廳煮得像屎！男大生被抓哭了

農田水利站長　假日種台灣香檬

新竹遠東化纖油氣外洩！油槽深夜再起火

花蓮公教人員歌唱比賽　被公職耽誤的歌手不少

台南藍軍問黃偉哲要吃萊克多巴胺豬嗎？

更多熱門

相關新聞

美眉打工竟信帳戶提款賺1%！警順勢揪收水車手

美眉打工竟信帳戶提款賺1%！警順勢揪收水車手

台南市警一分局東寧派出所，9月23日下午2時許接獲東區東寧路之金融機構黃姓行員通報，稱有1名女子到該銀行要提領現金20萬元，該帳戶金流異常疑似為詐欺人頭帳戶，警方迅速前往查處，循線逮捕詐騙集團的「收水車手」鄭姓男子，全案依詐欺罪嫌送辦。

挑戰無人機來回龜山島　元智團隊寫創舉

挑戰無人機來回龜山島　元智團隊寫創舉

警政署發布南警高階警官人令一批

警政署發布南警高階警官人令一批

澳洲政府認中國無人機成安全漏洞

澳洲政府認中國無人機成安全漏洞

美媒：美推2057億對台軍售

美媒：美推2057億對台軍售

關鍵字：

無人機視訊系統南警空勤管制臺

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」偷拍賣錢

豆花妹床戰唐禹哲！下身姿勢挑戰尺度

郭碧婷快生了！向太趕來台灣「豪宅隔離生活曝光」

萌犬2年暴長！卡位自拍塞爆鏡頭

成千上萬紅火蟻抱團成「活地毯」　瘋狂蠕動一碰喪命！

Sandy開玩笑「嫁掉包500萬紅包給我」！

即／台中爸媽「帶著9歲兒子輕生」

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面