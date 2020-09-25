無人機運用首創結合視訊系統　南警「無人機空勤管制臺」成立

▲台南市警局首創結合視訊系統，25日成立「無人機空勤管制臺」，台南市長黃偉哲親自視察表示肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為有效運用無人機投入各項警政支援工作，台南市警局首創結合視訊系統，25日成立「無人機空勤管制臺」，將執勤現場影像回傳至空勤管制臺，供現場指揮官參考、指揮及調度，台南市長黃偉哲親自視察，對警方打造智慧城市，守護大台南公共安全之決心表示肯定。

台南市警局指出，近年無人機應用發展快速，於3月31日起政府機關（構）、學校或法人所有之遙控無人機，操作人應經測驗合格，由民航局發給高級專業操作證後，始得操作。

鑑於治安、交通狀況瞬息萬變，在警察局詹永茂局長的推動下，首創無人機即時畫面LIVE結合視訊系統，象徵科技執法的新時代來臨，利用警察局所建置無人機傳輸系統，將執勤現場影像回傳至空勤管制臺，供現場指揮官參考、指揮及調度。

此外，警察局也積極辦理自主訓練並鼓勵員警參加各機關、學校辦理之高級專業操作證訓練課程，以輔導警察同仁考取專業證照，目前已有5位員警取得高級專業操作證，後續尚有11位員警即將取得操作證共同組成無人機隊加入科技執法之行列，以保障大台南市民生命財產安全。

台南市政府於8月份成立地方政府第1支跨局處無人機隊，警察局亦配合辦理，往日運用無人機於警政勤務上，可推廣於空中偵察、交通流量監看、交通安全之宣導、清查廢棄空屋與工寮（清山勤務）、廢棄物傾倒查緝、防疫監控廣播等工作。

在這次逼真的實警演練中，警察工作經常需要執行危險的現場攻堅圍捕等特殊任務，更需要整合空中科技利器輔助，讓犯嫌無所遁形，並可保障第一線員警的人身安全。

黃偉哲市長指出，非常高興能夠來到台南市警察局親眼見證成立全國第1支警察無人機隊管制台的典禮，「無人機空勤管制臺」是國內唯一透過無人機即時畫面LIVE結合視訊系統，將畫面回傳供指揮官調度參考，大大提升指揮調度之效率。

很高興台南市警察局能夠超前部署，能夠將無人機的應用加以深化、廣化。其實大家可以看到，許多警察在執行勤務的時候，不管是在攻堅，不管在地形勘查，甚至有一些跟消防局合作的救護搜索行動，其實都需要無人機的借助，可以節省相當多的人力，提高效率非常顯著，所以很感謝警察局來建置。

黃偉哲市長指出，目前台南市環保局、還有研考會、還有消防局也都開始成立無人機隊了，那台南市將來無人機的應用，不是只是自己玩自己的，可能有一些跨領域支援，像消防跟警察有些搜索跟搜救的任務，如果及早出動能量夠的話，是可以互相支援的。或者是將來環保，雖然保七總隊有環保警察，他們在執行污染源的探測，甚至夜間執行任務，有感熱器、有感熱設備的部分就可以看到哪些工廠在排放一些污染源，因為排放的時候一定有熱度，那這個部分我們也可以用這樣的方式來互相支援。

台南市政府指出，將台南打造成智慧城市，無人機是重要的一環，目前已建立跨局、處之間彼此相互支援，擴大無人機應用層面，展現黃偉哲市長打造智慧城市，守護大台南公共安全之決心。

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