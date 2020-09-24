美眉打工竟信帳戶提款賺1%！警偵訊她手機響來催款...揪收水車手

▲台南市警一分局東寧派出所，循線埋伏緝獲詐騙集團的「收水車手」鄭姓男子，全案依詐欺罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局東寧派出所，9月23日下午2時許接獲東區東寧路之金融機構黃姓行員通報，稱有1名女子到該銀行要提領現金20萬元，該帳戶金流異常疑似為詐欺人頭帳戶，警方迅速前往查處，循線逮捕詐騙集團的「收水車手」鄭姓男子，全案依詐欺罪嫌送辦。

警方指出，由於市警一分局員警平日經常與轄內金融機構保持密切聯繫，並時常宣導常見之詐騙手段，該銀行黃姓行員細心機警，於辦理業務時察覺有異，立即通報警方到場處理。

黃姓行員係辦理臨櫃業務時發現1名女子神情緊張，急欲自其銀行帳戶內提領現金20萬元，經予關懷提問，該女始稱在交友軟體（OMI）認識一名男網友，於聊天之際透露自己在找兼職工作，該名網友即向其邀約稱可提供一份輕鬆的兼職工作，只要提供自己的帳戶即可，其後透過LINE告知款項匯入帳戶時，立即將帳戶金額領出，並交付予公司指定之外務，即可賺取領出款項之1％做為薪水。

黃姓行員一聽內情，直覺反應該女子應係遭受利用做為人頭帳戶，於是立即通知警方到場處理，東寧派出所警員盧詩萍、張榮峰等2員執行巡邏勤務獲報後，立即前往查處。

員警將女子帶回派出所釐清案情，得知該女子遭利用作為詐騙人頭帳戶，深感因小失大悔不當初，此時該網友又以手機LINE聯繫要求其盡速提領20萬元現金，並約定地點以面交方式交付現金予公司外務，警方得知此一情資，東寧所副所長陳明選立即率員至面交地點附近埋伏，待取款車手出面索取詐騙款項時，立即上前逮捕該車手鄭姓男子（28歲，屏東人），全案偵訊後依詐欺罪嫌隨案移送台南地檢署偵辦。

一分局特別呼籲，詐騙手法不外乎是歹徒利用人性弱點行詐，呼籲民眾切勿因貪圖小利而以身試法，如民眾遇有類似情形可隨時撥打反詐騙專線165或報案110詢問，亦可親至當地派出所尋求現場提供協助服務。



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