成功挑戰無人機來回龜山島　元智大學團隊以氫能燃料電池寫下創舉

▲元智大學參加「2020綠能無人機創新大獎賽」，以氫能燃料電池無人機寫下來回龜山島創舉，校長吳志揚（左三）帶領團隊展示無人機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

元智大學師生研發的氫能燃料電池無人機，參加由科技部主辦的「2020綠能無人機創新大獎賽」，經過初賽與複、決賽，成功在本月9日完成無人機來回龜山島創舉，校長吳志揚表示，在龜山島挑戰賽中，除需持續飛行25公里以上之航程，更需進行投放、空拍與資料傳輸等任務，元智團隊的無人機以極高的完成度，通過此項任務，也寫下「氫能無人機來回龜山島」的創舉。

台灣無人機產業發展前景看好，科技部為鼓勵優秀學研團隊投入創新無人機技術，培育綠能科技與航太工業系統整合人才，因此籌辦「2020綠能無人機創新大獎賽」，這也是國內最大的航空比賽，開放各大專院校與企業組隊參加，為期7個月的初、複、決賽，元智大學師生與無人機廠商航見科技，富堡能源團隊所組成「元智智慧氫能」組裝氫能燃料電池無人機，不但獲得分組第一，更在本月9日與工研院飛機共同寫下「氫能無人機來回龜山島」創舉。

▲元智大學參加「2020綠能無人機創新大獎賽」，以氫能燃料電池無人機寫下來回龜山島創舉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

「元智智慧氫能」團隊由元智大學電通學院、燃電中心師生、航見科技與富堡能源公司工程師共同組成，元智大學電機系教授郭文興指出，本次比賽要求極高，深深考驗參賽隊伍技術與意志力，因太陽能與氫能等新能源相較傳統鋰電池更難掌握，在全國38組參賽隊伍中，僅有6隊無人機滿足複賽要求進入各組決賽，最後僅2組成功完賽拿到分組第一，獲得挑戰龜山島來回之資格。

郭文興說，龜山島挑戰賽中，無人機需持續飛行25公里以上，更須完成投放、空拍與資料傳輸等任務，無人機飛龜山島，主要檢驗無人機各方面能力是否突破航程與距離限制，在交通不便處進行遠距救援偵搜等任務，龜山島空域受管制，能有機會挑戰並達成如此困難任務，是極為寶貴經驗。

郭文興強調，開發這台無人機通過長時航程的嚴苛考驗，已具備執行多目的商用任務能力，以現有配置可提供爬昇至400米以上高度，連續飛行50公里之性能，透過團隊研發的4G鏈路系統與雲端平台，可在任何有手機收訊區域進行遠端操控，掌控飛機與燃料電池的即時資訊，尤其配合政府5+2產業發展，積極培育綠能科技與航太工業系統整合人才，對未來綠能航太發展極有幫助，今後無人機在協助緊急運載與物資輸送等任務上，將扮演越來越多角色。

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