中國製無人機遍及澳洲　副總理認了：可能是安全漏洞

▲澳洲有數以百萬計的中國製無人機，皆可能有遭到駭客盜竊數據的風險。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

澳洲副總理麥考馬克（Michael McCormack）9月發布一份文件指出，澳洲目前的安全系統存在針對「惡意使用無人機」的缺陷，政府、國防或商業場所都可能是無人機針對的目標，「如果商家在不安全的網絡上或用未加密的通信連上無人機，都有敏感信息、知識產權和重要數據未經授權被盜用的風險。」而這次矛頭所針對的中國公司大疆創新則否認，自家的產品一向都以安全性自豪，不存在任何資安疑慮。

隨著無人機的應用在世界上大為普及，越來越多民用無人機為商業或政府負擔重要工作，如物流運輸、農業或地理監測等。中國大疆創新公司即是無人機產業中巨頭，掌控全球70％的供應量，未來4年銷售量還會增長380％。

來自法國的Synacktiv和美國的GRIMM研究人員今年7月指出，大疆的Android應用程序可以被安裝惡意程式，並侵入連線無人機的用戶手機，無人機的飛行數據也能透過惡意聯結的方式盜取。

▲澳洲《今日新聞》主播登頂雪梨（Sydney）的海港大橋，播報特別新聞。（圖／CFP）



根據《雪梨晨驅報》報導，美國專家就曾警告，以中國共產黨擴大對私營企業的程度，即便是大疆這樣在市場掌控逾70％的大公司，也同樣會面對來自政府要求數據的壓力。

位於廣東深圳的大疆創新公司否認外界對安全性的擔憂，目前從未有任何證據表明，大疆公司產品的應用程序存在外在的數據傳輸連接。大疆創新亞太地區政策總監亞當（Adam Welsh）表示，「大疆客戶可以在沒有網路連接的狀況下駕駛無人機，自由控制、儲存、傳輸照片或影片，而這些訊息不會自動傳輸到公司這邊或其他地方，即便是政府向我們提出合法的數據請求，大疆也沒辦法提供原來根本就沒有的信息。」

就連澳洲的國防部也有配備超過400架大疆創新的無人機。發言人本周聲明，「國防部確信使用DJI Multi-Rotor UAS（大疆的無人機中一型號）是安全、可靠的，且不會損害其使用目標的操作安全性。」

但是退休的空軍飛行員不認為問題如此簡單，「國防部並沒有評估到一家中國公司主導了澳洲無人機市場的廣泛含義。空拍機能夠飛越雪梨或墨爾本上空，捕捉城市地圖上的細節。大多數人不明白這有什麼價值，但中國知道。」

全球安全情報提供商Recorded Future的專家里斯卡（Allan Liska）對大疆的說法存疑，「他們會告訴你，已將儲存的數據妥善保護在中國的伺服器上。但正如我們看到其他中國公司的那樣，僅僅是他們這樣說，但事實並非總是如此。如果中國政府要求的話，大疆還是得雙手奉上數據，而且還不用告訴你他們已經這樣做了。」

▲中共高層領團考察智能裝備公司。習近平：「關鍵核心技術要掌握在自己手中。」（圖／翻攝新華社）



中共中央本周發表政策綱要，希望加強政府與民營企業的連結，建立具有「中國特色」的現代公司制度，「加強新時代的民營經濟統一戰線，闡明黨與民營企業互動的未來，以及圍繞『共同建設中國夢的雄偉力量』。」

共產黨在企業中繼續生根的消息又將引起安全隱憂。根據里斯卡的說法，今年針對澳洲的網路攻擊增加了140％，國家網路安全中心在過去兩個月內不堪其擾，甚至每十分鐘就會收到一次網路攻擊報告。

國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）並未透露涉案國家，但警告民眾，各級政府、醫院、議會和公營事業自六月以來遭到一系列網絡攻擊。澳洲安全機構認為，中國可能是網絡攻擊的幕後黑手。