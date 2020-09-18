華府推2057億對台軍售！含7大武器系統　美媒：有大量高階無人機

▲「MQ-9B死神」（Reaper）無人機。（圖／翻攝自General Atomics）



記者張方瑀／綜合外媒報導

根據多家美媒消息指出，美國計畫批准對台灣價值70億美元的軍售案，所售武器包含7個主要武器系統，如地雷、巡弋導彈和無人機等。外界認為，此舉是中美爭端加劇之後，華府加強與台灣關係的做法之一。

《外交政策》（Foreign Policy）引述《華爾街日報》指出，這筆軍售案總額約為70億美元（約台幣2057億元）；國會匿名消息人士則向CNN表示，這筆軍售案內有7大武器系統，如地雷、巡弋導彈、無人機與反艦導彈等，目前不確定國會何時會依照規定，正式收到有關軍售的相關通知。

根據CNN報導，華府很快就會正式批准大規模的「MQ-9B死神」（Reaper）無人機軍售案，總價約在6億美元（約新台幣176億元）;《華爾街日報》則指出，這筆高階無人機的軍售案價值約在4億美元（約台幣117億元），計畫內含感應器、後勤、培訓及其他設備。

▲美國將售台66架F-16V戰機，預計2026年完成全部交機作業。（圖／達志影像／美聯社）



長久以來，華府都根據《臺灣關係法》向台灣提供武器，在美國總統川普執政期間，台美關係日益密切，對台軍售有顯著增加，總價值超過130億美元，包含數十架F-16戰鬥機、M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）、可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）與MK-48 Mod6 AT重型魚雷（MK-48 Mod6 AT HWT）。

在中美關係惡化之際，美方高層不斷來訪台灣，試圖加強台美之間的聯繫。根據CNN報導，美國國防部最新報告指出，中國大陸軍事現代化讓其在台海的挑戰中取得進展，台灣也在尋求改變軍事體系，讓國軍能抵禦任何型態的攻擊。

不過，縱使川普政府一直在推動對台軍售，但目前尚不清楚，若是民主黨候選人拜登贏得11月大選，這一政策是否會延續下去。據了解，歐巴馬時期的對台軍售案較為保守，也禁止了後來由川普批准的升級後F-16戰鬥機。

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