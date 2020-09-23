警政署發布南警高階警官人令一批　25日聯合布達交接

警政署23日下午公布最新一波高階警察人事案，警政署表示：基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，本署副署長等職缺，經參據各適任人選之品德操守、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後報奉內政部核定（布），相關警政署副署長、主任秘書、專業單位警局長及6都直轄市分局長、警政監、大隊長共120名高階警官調動。