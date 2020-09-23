警政署發布南警高階警官人令一批　25日聯合布達交接

▲警政署發布高階警官人令一批，台南市警局25日舉行聯合布達交接典禮。（圖／記者林悅翻攝）
記者林悅／台南報導
內政部警政署基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，於9月23日發布高階警官人事命令，台南市警局配合發布相關異動人員如下：
1、台南市警局局副局長李政曉，調任內政部警政署保安警察第七總隊總隊長。2、內政部警政署交通組組長王鳳輝，調陞台南市警局副局長。3、高雄市政府警察局督察長劉祥浤，調陞台南市警局副局長。4、內政部警政署保防組組長劉崇智，調陞台南市警局副局長。5、台南市警局第二分局分局長王森瑒，調陞內政部警政署保安警察第五總隊主任秘書。
6、台南市警局第五分局分局長梁仁輝，調任苗栗縣警察局副局長。7、台南市警局保防科科長詹登燦，調任嘉義縣警察局副局長。8、台南市警局新化分局分局長許芳毅，調任新北市政府警察局三峽分局分局長。9、苗栗縣警察局副局長陳明宏，調任台南市警局白河分局分局長。10、嘉義縣警察局副局長歐祖明，調任台南市警局新化分局分局長。
配合內政部警政署重要警職異動，考量個人學、經歷、工作表現及職務歷練，台南市警局辦理分局長職務調整如下：1、台南市警局第三分局分局長許坤田，調任第二分局分局長。2、善化分局分局長方國璽，調任第三分局分局長。3、白河分局分局長朱信憲，調任善化分局分局長。4、新營分局分局長李名昌，調任第五分局分局長。5、佳里分局分局長斯儀仙，調任新營分局分局長。6、學甲分局分局長甘炎民，調任佳里分局分局長。7、交通警察大隊大隊長翁誌宏，調任學甲分局分局長。8、後勤科科長邱顯良，調任玉井分局分局長。9、玉井分局分局長楊青垂，調任後勤科科長。
台南市警局指出，人事異動相關人員訂於9月25日星期五到任，同日下午3時於四樓禮堂辦理聯合交接典禮。