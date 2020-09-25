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她準備赴約「12樓空降木椅」　當場削掉半顆頭…凹陷右頭骨震撼曝光！

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▲▼安娜貝爾遭到椅子砸腦。（圖／翻攝自scallywagandvagabond）

安娜貝爾遭到椅子砸腦。（圖／翻攝自scallywagandvagabond）

記者陳亭伃／綜合報導

美國紐約一名大學生日前在曼哈頓市區準備與伴侶吃午餐，未料行徑一處大樓前，突然從天而降相當重的木頭椅子，不偏不倚的削過女大生半邊的頭顱，導致她頭部重創，歷經2次頭骨手術之後幸運存活下來，但右半邊的腦袋卻已經呈現凹陷的樣貌，而學業也只能暫停，人生就此改變。

根據英國《鏡報》報導，24歲的安娜貝爾（Annabel Sen）從康乃狄克州搬到紐約上大學，並且正準備在秋季開始攻讀碩士學位。事件發生當天，安娜貝爾正準備與另外一半相約吃飯，經過市中心一處大樓，突然從12樓高的地方掉下一張木質的椅子，直接砸中了安娜貝爾的頭部，讓她瞬間暈眩。

安娜貝爾歷經了2次頭部手術，拿掉右邊一半的頭骨，留下了認知上的後遺症，目前正在努力復健。她的律師莫雷利（Benedict Morelli）表示，安娜貝爾受到極大的傷害，幸運的是並沒有死亡，目前正在調查椅子的所有者。

安娜貝爾在受傷之後，被迫辭掉工作，並且對於椅子的所有者提出告訴，但卻沒想到該名當事人竟將責任推給管理公司與其他住戶。安娜貝爾在事故後的照片日前也被公布，看上去漂亮的臉蛋卻有一半的頭骨凹陷，讓許多網友感到相當心疼。

►東西這樣買起來

The 24-year-old sustained a "severe, life-threatening, traumatic brain injury".

Daily Mirror 發佈於 2020年9月24日 星期四

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