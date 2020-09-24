　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男友小枕頭「10年沒碰水」　她趁上班塞浴缸＋洗衣機攪洗…網哭：真心完了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 枕頭,床,床戰,棉被。（圖／翻攝自Pixabay）

▲女子趁男友不在洗了10年未洗的枕頭。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人從小到大的精神依靠，可能來自一個小被被、或是小枕頭，若是碰水、清洗了就會遺失「自己的味道」，國外一名女網友日前就在社群網路上表示，發現男友的枕頭已經10年沒有清洗，因為太過噁心，決定趁男友不在時，將枕頭直接丟進洗衣機、浴缸清洗，只見水由清變黑，讓鄉民直呼：「真的太噁心」。

根據英國《鏡報》報導，該名女網友在拍攝的影片中，提到男友10年沒有洗枕頭，上面不只油汙、還有皮屑、還泛黃，非常令人作噁，甚至還不願意清洗，於是女網友決定將趁男友不在時，將枕頭全數丟到洗衣機處理。

女網友一開始，將3個已經發黃、又髒的枕頭直接丟進浴缸內，並加了清潔劑，才過一下次水就冒出泡泡，接著分離出許多油垢出來，黃汙、油汙也都浮上水面，女網友直呼「這種畫面真的是非常噁心」。接著她又在水中加了硼砂、漂白水浸泡，手動翻攪之後又丟入洗衣機內二次清潔。

枕頭清洗乾淨後，整個潔白無瑕，女網友也寫下：「我不覺得我男友會發現，但現在我終於可以睡得很好了」。但也有鄉民哀號：「這種小枕頭、小被被類的東西，一被清洗就完蛋了」、「如果我男有這樣，我真的會吐」、「希望男友今晚能勇敢面對」。

►東西這樣買

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
口罩國家隊「淨新科技」私自試車！最高可罰1000萬
台灣2020爆紅YouTuber排名！「反正我很閒」只拿到第
小鬼爸今60大壽　柯有倫難過：黃鴻升生前最疼家人
小鬼「最後遺作」花絮首曝光　燦笑搭肩柯有倫、竇智孔
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日上將爆「2年前金正恩險遭自家人暗殺」　4朝鮮兵躲船艙…任務失敗竟活下！

同工作新婚妻綠爆！看守員煞到殺人女囚　「牢房啪啪激戰」浪聲穿透厚牆

一上場就脫光！節目找5裸男女「超前性教育」　兒童尬臉問：你喜歡自己的下面嗎

我下課媽媽不在家！女兒溫馨聊天洩密　他驚覺愛妻「白天給鄰居駕駕」

見妻子曖昧訊「見面抱抱我」　醋男約小王談判…秒開槍塞屍進油桶點火！

她帶2女兒投奔新男友　下班發現「愛女遭脫褲性侵」報警才知他超毛身分！

中國臉都僵！聯合國總辯3友邦「旋風式挺台」：台灣沒來非常遺憾

美高官訪台「還沒真惹毛中國」　外媒爆「最後紅底線」：宣布獨立一切改變

公務員「投誠北韓」原因曝！死後遭淋汽油燒屍　同事：他很可憐

2歲童鐵軌旁嬉鬧…遭火車直接輾壓！司機驚慌下車　奇蹟發生了

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

賀軍翔二女兒提前「剖腹產」　原因曝光...怕「這個星座寶寶」龜毛！

小鬼葬禮30萬！床底藏「貼心巧合」　過來人曝喪葬業行情：名人才這價

百萬賓士C300酒駕炸內湖隧道貼　壁刷護欄200ｍ插滿鋼條才停

公務員「投誠北韓」原因曝！死後遭淋汽油燒屍　同事：他很可憐

2歲童鐵軌旁嬉鬧…遭火車直接輾壓！司機驚慌下車　奇蹟發生了

美參院調查：拜登次子釀「利益衝突」　金流涉及人口販賣、性產業

拉屎驚見5公尺長黃色無鉤絛蟲　他愛吃這味無數蟲卵在腸內孵化

大馬3女童缺課2週　老師急通報...揭「與垃圾堆和狗糞」同睡3年

整理花園染「阿米巴蟲」！他9天後「大腦變液體碎屑」亡...醫嚇傻

快訊／日本皇室成員「肺炎」入院！　出現咳嗽症狀

快訊／公務員遭槍殺毀屍...南韓總統文在寅「震怒」：北韓須負責

男友小枕頭「10年沒碰水」　她趁上班塞浴缸＋洗衣機攪洗…網哭：真心完了

自稱「耶穌再世」！他狂吸5000人追隨隱居　爆繩虐信徒又詐財

黃靖倫當爸了！　首曬「一家三口」喜曝：掌聲歡迎小小倫

日職／隊友羅德里奎茲開轟追平　張奕4局首度3上3下

公務員「投誠北韓」原因曝！死後遭淋汽油燒屍　同事：他很可憐

桃園在地近20年建商　進軍青溪特區推案開價3字頭

獨居死亡1個月「被吃到剩骨頭」　殯葬業者爆心酸：蛆跟手指一樣粗

《用九柑仔店》金句引共鳴：「人生無常只是日常的一部分」

台中10年激增60萬住宅　供給量重壓北屯區

2歲童鐵軌旁嬉鬧…遭火車直接輾壓！司機驚慌下車　奇蹟發生了

中職／索沙強碰德保拉　富邦、中信先發打線出爐

中職／明年再換比賽球　全壘打產量恐再銳減

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

國際熱門新聞

女友「冰箱收納」曝　懶出新高度

聯合國總辯3友邦「旋風式挺台」：台灣沒來非常遺憾

回收32.4萬二手保險套...廠商：會洗乾淨

共軍動作頻頻　川普：不會再發生

遲早動武　美議員：必須提高犯台代價

即／鄭俊英遭判5年　集體性侵案定讞

道瓊下挫525點！那指跌幅逾3％

巴貝多撤英女王地位　議員：北京施壓

南韓公務員投北！反遭射殺火葬

即／公務員被證實「投誠北韓」！毀屍滅跡細節曝

美退役上校爆外星人遭連開5槍射殺：膚色灰棕色

美高官訪台「還沒真惹毛中國」　外媒爆「最後紅底線」

單親媽新男友竟是「戀童犯」　2愛女慘遭殺害

更多熱門

相關新聞

75歲男交29歲女友　不給錢被打死

75歲男交29歲女友　不給錢被打死

英國一名75歲男子喪妻後難忍芳心寂寞，透過交友廣告結識一名29歲年輕女友，原以為終於找到幸福第二春，沒想到對方卻把他當提款機，為了要錢還夥同朋友對他施暴，最後慘被2人活活打死，令他的家人十分難過不捨。

男友付不出聘金！輕熟女太氣「跳河」游2公里

男友付不出聘金！輕熟女太氣「跳河」游2公里

20歲女友疑用精神控制！他畸戀1年半中毒亡

20歲女友疑用精神控制！他畸戀1年半中毒亡

買水被嫌不是要這款　網全氣炸：快換啦

買水被嫌不是要這款　網全氣炸：快換啦

「餅乾盒裝餅乾」她開撩男友　2字網笑炸

「餅乾盒裝餅乾」她開撩男友　2字網笑炸

關鍵字：

女友枕頭清洗恐怖

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

舊手機回收環保署要送iPhone！

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

謝忻「真的是情侶」王少偉錯愕！

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

媽媽被用球棒+釘子爆打　潑屎妹怒了

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

痛失摯友小鬼　李千那台上恍惚忘詞

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

送孩子上學出現暗黑乘客　媽載回家收編

更多

最夯影音

更多
KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》
聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面