中國臉都僵！聯合國總辯3友邦「旋風式挺台」：台灣沒來非常遺憾

▲聯大辯論上3友邦挺台。（圖／翻攝自Youtube）

文／中央社

聯大總辯論邁入第2天，帛琉、馬紹爾群島、巴拉圭發聲挺台參與聯合國體系。帛琉總統雷蒙傑索用兩分半替台灣抱不平，並說台灣與帛琉在疫情期間打造全球首個「經濟泡泡」。

第75屆聯合國大會總辯論22日展開，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）影響，各國元首都透過預錄影片發言。總辯論首日未安排台灣友邦發言，今天共4友邦元首發言，包括帛琉、宏都拉斯、巴拉圭與馬紹爾群島。

雷蒙傑索（Tommy Esang Remengesau Jr.）第2任任期接近尾聲，這是他卸任前最後一次在聯大發言。他在約24分鐘發言後半段提及台灣，長達2分40秒，為近年友邦替台灣執言最長篇幅之一。

雷蒙傑索說，自2001年首度以帛琉總統身分在聯合國大會發言以來，他不斷傳達讓台灣參與國際組織的訴求。「這項訴求今年在世界衛生大會（WHA）再度遭拒絕，我們感到遺憾。此時世界需要團結因應疫情，我們卻未能辦到，我確實認為我們失敗了。」

他說：「台灣是公共衛生領導者，實行全球最有效防疫措施之一，卻遭全球疫情因應工作排除在外，世界因此變得沒那麼安全。」

雷蒙傑索說，台灣在疫情期間慷慨與帛琉分享經驗與專業知識，包括為建立島上篩檢能力與個人防護裝備採購提供關鍵支援。台灣有效控制疫情已獲多方肯定，如能納入國際衛生協調機制，台灣也能與世界各地分享這些寶貴經驗。

雷蒙傑索說，台灣是地表極少數夠安全、可和帛琉等未見2019冠狀病毒疾病確診案例的國家實行入境後免檢疫的地方之一，雙方正攜手合作，打造世界上首個安全的「經濟泡泡」（bubble economy）。

▲帛琉總統雷蒙傑索發言，16分11秒起提台灣。

他說，台灣在其他許多國際議題和聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）等國際組織方面，也能為強化集體行動做出有意義的貢獻。台灣民眾與記者遭不當拒於聯合國場域門外，參與聯合國議程與工作的能力受限。

雷蒙傑索敦促聯大其他成員，與帛琉一同承認台灣有能力協助因應全球面臨的諸多挑戰，包括落實2030年永續發展議程，「我們常強調此議程不遺漏任何人的必要性，台灣2350萬人不該被遺漏，是時候終結台灣遭排除在外的局面了」。

馬紹爾群島總統柯布亞（David Kabua）發言時說：「世界不能忽視台灣，我可以保證台灣是存在的。我們必須敞開胸懷，確保台灣2300萬人沒有被遺漏，不能把台灣的人道貢獻視為理所當然。」

▲馬紹爾群島總統柯布亞發言，14分22秒起提台灣。

柯布亞呼籲讓台灣以平等且具尊嚴的方式參與聯合國體系，包括世界衛生組織（WHO）、ICAO、UNFCCC以及與聯合國永續發展目標（SDGs）相關的活動。

巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）以西語發言時說，巴拉圭支持台灣被納入聯合國體系的訴求。

巴拉圭去年由外交部長里巴斯（Antonio Rivas Palacios）代表在聯大總辯論發言，通篇未提台灣，為7年來首見。今年阿布鐸親自出馬，再度透過聯大總辯論替台灣仗義執言。

宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez Alvarado）通篇發言未提台灣。宏都拉斯已連5年未在聯大總辯論發聲支持台灣參與聯合國體系。

▲巴拉圭總統阿布鐸發言，6分58秒起提台灣。