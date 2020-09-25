流彈差幾公分就射中頭！　3歹徒朝店內瘋狂掃射...勇爸肉身保護3孩

▲店內流彈四射時，父親用自己身體保護孩子。（圖／翻攝自Twitter／NYPD NEWS）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約日前發生一起槍擊案，監視錄影器拍到，3名蒙面男子突然闖入一間汽車經銷商突然開槍，一名父親立即根據本能反應，肉身撲在3名孩子身上保護，雖然大腿中彈但沒有危及性命，英勇行為在網路上獲得瘋傳。

事件21日晚上7時20分發生在紐約市布朗克斯區(Bronx)一間汽車經銷商，39歲男子當時與孩子們坐在店內沙發上等候，後來3名男子突然闖進店中，持槍對著店內一名男子開槍，子彈導致大片玻璃瞬間破裂，情急之下他奮不顧身撲在孩子身上保護。

3名搶匪後來持續開槍，其中一發子彈射穿放在這家人附近的玻璃杯，距離其中一名孩子的頭部只有幾公分，眼見四周愈來愈多玻璃碎片四射，父親再度跳在孩子們身上保護，最後大腿不幸中彈。警方表示，這名父親後來被送到當地醫院治療，3名孩子則沒有受傷，目前仍在追查3名凶嫌下落。

WANTED for ASSAULT: On 9/21/20 at approx 7:20 PM, inside of 4077 Boston Rd in the Bronx, 3 suspects fired multiple shots at a male who then returned fire, striking a male bystander who was attempting to shield his 3 kids. Any info, call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/0CMcWsXt1m — NYPD NEWS (@NYPDnews) September 22, 2020

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