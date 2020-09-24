改制前最後一場　桃園農田水利會陸續召開43場會員大會今落幕

▲桃園農田水利會會長黃金春重視會員大會召開。（圖／水利會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

全國17個農田水利會將在10月1日改制為公務機關，成為農委會轄屬農田水利管理處。桃園農田水利會今年陸續進行為期39天、43場的會員大會，24日由桃園工作站舉辦、改制前的最後一場會員大會，吸引許多水利農友出席，對於水利會改制後，會員的權益亦表關切。

▲桃園站於永康市民活動中心進行最後一場的會員大會。（圖／水利會提供）

桃園農田水利會轄管新北、桃園、竹縣三縣市、2萬多公頃灌溉農田，會員人數12多萬人，9年前，會長黃金春、總幹事黃金德上任後，首開全國農田水利會之先，開始於該會12個工作站，陸續舉辦會員大會，此一創新作風，同樣位於桃園的石門農田水利會也跟進舉辦。

由於會長黃金春重視一年一度的會員大會召開，多年來，偕同會內各組室主組，親自出席進行會務推動報告，各站會務委員亦把握機會，聽取會員針對水利建設、灌溉管理等提出建言，進行雙向溝通。9年來，該會共舉辦了377場的會員大會，出席會員人數累計高達336,907人次，建議案件數有718件，執行率達100%。

儘管面臨改制，桃園農田水利會今年的會員大會於8月14日起，於大竹站大竹國中活動中心召開首場，迄24日於桃園站永康市民活動中心進行最後一場，因改制後可能不再舉辦會員大會，許多水利農友紛紛出席，場面熱絡。

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