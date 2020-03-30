因應疫情桃園農田水利會超前部署　成立第二辦公室演練

▲桃園農田水利會超前部署，成立第二辦公室進行實地演練。（圖／水利會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

疫情持續延燒，桃園農田水利會防疫超前部署，規劃分組分區辦公，30日於該會4樓大禮堂成立第二辦公室進行實地演練，同仁都嚴陣以待，落實高標準防疫。會長黃金春強調，一旦啟動異地辦公作業時，相關人員均可立即進駐，如疫情嚴峻，將實施部份員工居家辦公，以維護會務正常運作。

▲桃園農田水利會成立第二辦公室，進行實地演練。（圖／水利會提供）



人事室主任陳美淑指出，因應新冠肺炎疫情變化，該會於3月19日即由主任工程師黃文城親自主持應變會議及擬定異地辦公機制，第一階段規劃以分組分區辦公，擇定於4樓大禮堂成立第二辦公室，今日上午分組派員至4樓大禮堂實地演練，當啟動異地辦公作業時，相關人員均可立即進駐。

另外，該會分布於新北、桃竹縣市的13個工作站，則採站與站互調換一半人員異地辦公為原則。異地辦公即異地備援，採以超前部署、預為因應為原則，規劃主任工程師、專門委員1名及秘書等及各組室規劃分派二至三分之一人力至4樓大禮堂待命分流辦公；為期運作正常，日前已由資訊、總務等單位就異地辦公場所、事務機具、資訊電腦等設備，派員先期規劃測試，且均已整備完備。

第二階段如疫情發展嚴重，該會部份員工得實施居家辦公，以每次輪值2週為原則，每輪以該單位三分之一人員為限。

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