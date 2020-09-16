反對會長官派！　桃園農田水利會會務委員提案推舉代理會長

▲反改制的會務委員陳義盛，提議推舉資深會務委員莊瑞祥擔任臨時會的代理會長。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

全國各農田水利會即將於10月1日改制，強烈反對改制的桃園農田水利會會長黃金春，16日於該會舉辦卸任前的會長、會務委員暨基層幹部感恩餐會；黃金春再次痛批支持一輩子的民進黨，改制水利會是奪財集權，會務委員陳義盛提議推舉資深會務委員莊瑞祥擔任臨時會的代理會長，大家做黃金春的後盾，持續向執政黨抗爭！

▲莊瑞祥服務水利農友逾一甲子，是全省最資深的會務委員。▼強調擔任臨時會代理會長，是承擔和責任。（圖／記者楊淑媛攝）

莊瑞祥說，他從最基層的水利班長到會務委員，逾一甲子服務水利農友，是全省最資深的會務委員，水利會財政最困難的時代，他即開始出錢出力為水利農友服務；黃金春會長反對水利會改制，因黃是民進黨創黨黨員，也曾擔任過中常委，他一開始持質疑態度，但現今看到黃會長一路走來，立場堅定，他現在認為黃是「很可靠的會長」。對於擔任水利會臨時會代理會長，莊瑞祥強調是承擔和責任。

▲會務委員陳義盛提議推舉資深會務委員莊瑞祥擔任臨時會的代理會長，水利小組長紛紛舉手以示同意。（圖／記者楊淑媛攝）

反改制的會務委員陳義盛呼籲與會的300多位水利小組長們，二年以後、四年以後，大家用選票，來制裁不公不義的執政黨；並進一步強調，雖然黃會長要卸任，但依然為農友力爭權益。陳義盛聲稱，這戰還沒有結束，反改制的水利農友將透過大法官釋憲，以及行政訴訟方式，做最後一博，希望大家做會長的後盾，為了延續我們的抗爭，提議莊瑞祥委員10月上任，做為臨時會的代理會長。

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