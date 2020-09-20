接任桃園農田水利管理處首任處長？　何明光︰只是傳聞

▲桃園農田水利管理處長傳由何明光接任。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

全國17個農田水利會將在10月1日改制為公務機關，成為農委會轄屬農田水利管理處。其中，桃園農田水利會因擁有龐大資產，由誰接任首任處長，受到注目。據指出，現任桃園市政府副秘書長兼任代理客家局局長何明光，將調任農委會參事後兼任桃園農田水利管理處處長。

不過，何明光表示「此一說法只是傳聞」，如同數月前也曾盛傳他要接市府民政局長，但還是沒有！據了解，桃園農田水利管理處首任處長，一開始傳出的人選並非是何？而是市府勞動局長吳宏國。吳宏國是中央大學土木碩士，曾任水務局簡任技正、中壢區長，具備工程專業，因其接任意願低，才傳出由何明光接任。

▲黃金春指出，桃園農田水利會在桃園青埔高鐵站對面有價值將近4,000億的資產，將因改制由政府納管。（圖／資料照）

何明光是中央大學哲學系碩士，在今年5月中旬才陞任副秘書長兼任客家局局長，曾任地政事務所主任、地政局專門委員、平鎮區長等職務，具有地政方面的專業；而桃園農田水利會長黃金春，於9月16日該會舉辦的卸任前會長、會務委員暨基層幹部感恩餐會中，即公開指出，桃園農田水利會在桃園青埔高鐵站對面就有一萬多坪的商業區土地，還有幾千公頃的水利設施，價值將近4,000億的資產，全將因改制由政府納管。

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