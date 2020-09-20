　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

接任桃園農田水利管理處首任處長？　何明光︰只是傳聞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園農田水利管理處長傳何明光接任

▲桃園農田水利管理處長傳由何明光接任。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

全國17個農田水利會將在10月1日改制為公務機關，成為農委會轄屬農田水利管理處。其中，桃園農田水利會因擁有龐大資產，由誰接任首任處長，受到注目。據指出，現任桃園市政府副秘書長兼任代理客家局局長何明光，將調任農委會參事後兼任桃園農田水利管理處處長。

不過，何明光表示「此一說法只是傳聞」，如同數月前也曾盛傳他要接市府民政局長，但還是沒有！據了解，桃園農田水利管理處首任處長，一開始傳出的人選並非是何？而是市府勞動局長吳宏國。吳宏國是中央大學土木碩士，曾任水務局簡任技正、中壢區長，具備工程專業，因其接任意願低，才傳出由何明光接任。▲桃園農田水利管理處長傳何明光接任

▲黃金春指出，桃園農田水利會在桃園青埔高鐵站對面有價值將近4,000億的資產，將因改制由政府納管。（圖／資料照）

何明光是中央大學哲學系碩士，在今年5月中旬才陞任副秘書長兼任客家局局長，曾任地政事務所主任、地政局專門委員、平鎮區長等職務，具有地政方面的專業；而桃園農田水利會長黃金春，於9月16日該會舉辦的卸任前會長、會務委員暨基層幹部感恩餐會中，即公開指出，桃園農田水利會在桃園青埔高鐵站對面就有一萬多坪的商業區土地，還有幾千公頃的水利設施，價值將近4,000億的資產，全將因改制由政府納管。

・免運費超級划算

ET快訊
快訊／九孔無預警嗨喊：我死會了！　宣布甜娶11年圈外女友
小鬼爸守兒靈堂2天疲憊離開　邊走邊鞠躬…暖拍經紀人的背
小鬼最後一次錄影畫面曝光！　吳宗憲一看後悔了...
峮峮「守到最後一刻」　沉默離開小鬼靈堂！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

接任桃園農田水利管理處首任處長？　何明光︰只是傳聞

創意料理「火星任務麻辣麵」　國宴級女主廚盼疫情紓困升級

水質監測競賽起跑　黃偉哲期許公私協力讓大台南水質愈來愈好

2020台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會年會　中榮登場

提前慶中秋　台中社會局身障中心邀社區同樂

斗六市首屆中小學傳統武術錦標賽　20日「武力」全開

雲警少年警察隊籃球聯誼趣味賽　宣導反毒拒毒 

2020關子嶺溫泉美食節花燈遊行超吸睛　黃偉哲揪大家來台南泡溫泉吃美食抽大獎

台中慈濟醫院出奇招　超萌狗狗伴失智老人重拾笑容

喜樂創院55周年　第2場巡迴展即日起成美文化藝廊展出

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂 婁峻碩：把他的正能量傳給大家

草泥馬「爽坐特斯拉」逛夜市！ 網友哀嘆：羊駝都過得比我好...

小鬼主動脈剝離造成血管阻塞逝！醫曝易發族群：高血壓為重要因素

陳漢典「認識小鬼很幸福」：是我們的榜樣　鼓鼓憾「愛不能這麼晚說」…想傳承他的暖

奶粉當酒用！調酒師一秒變奶爸 花式泡ㄋㄟㄋㄟ...2歲兒超捧場❤

接任桃園農田水利管理處首任處長？　何明光︰只是傳聞

創意料理「火星任務麻辣麵」　國宴級女主廚盼疫情紓困升級

水質監測競賽起跑　黃偉哲期許公私協力讓大台南水質愈來愈好

2020台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會年會　中榮登場

提前慶中秋　台中社會局身障中心邀社區同樂

斗六市首屆中小學傳統武術錦標賽　20日「武力」全開

雲警少年警察隊籃球聯誼趣味賽　宣導反毒拒毒 

2020關子嶺溫泉美食節花燈遊行超吸睛　黃偉哲揪大家來台南泡溫泉吃美食抽大獎

台中慈濟醫院出奇招　超萌狗狗伴失智老人重拾笑容

喜樂創院55周年　第2場巡迴展即日起成美文化藝廊展出

中職／富邦連兩局攻分打退潘威倫　5局富邦6比2統一

邁向無廢城市　台泥和平廠水泥窯高溫協同處理生活垃圾環評過關

林志玲「進北醫開刀」　經紀人曝真正病因

打檔機車「改齒比」是在改什麼？齒盤搭配設定重點一次說明白

快訊／九孔無預警嗨喊：我死會了！　宣布甜娶11年圈外女友

謝金河：武漢弘芯是南柯一夢　警示為「國家補貼的陷阱」

第7代007龐德是湯姆哈迪！　網爆「官宣時刻表」…整排藍勾勾轉發

下波鋒面周四再襲「2地區」雨勢最明顯　北部更涼高溫不到30°C

中職／兄弟機關槍開火再得3分　5局樂天0比6兄弟

必收8款「蜂蜜栗子」土色唇膏！仙女感不張揚的顯白色調

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

地方熱門新聞

夜市老闆突倒地亡　15分前還在滑手機

花蓮台9線「轎車自撞樹」　車頭全毀釀2死2傷

併排違停肇事 賓士車門被撞掉還加罰單

2020基隆潮藝術：傳遞繽紛色彩活力

快訊／薇閣新竹館不關了：照顧員工生計

台中最強創意串燒　快閃高鐵站旁

變速箱壞掉送修！竟被偷開3588公里

駐臺型男外交官金山衝浪體驗

台南豆花伯笑了！神秘高雄女掃光160杯

2020關子嶺溫泉美食節花燈遊行超吸睛

新化警破職業賭場

窮媽媽賣手工食品！女網紅收產品失聯

新竹香山「小黃變公車免費搭」

2020桃園地景藝術節開幕　為期17天

更多熱門

相關新聞

反會長官派　水利會務委員推代理會長

反會長官派　水利會務委員推代理會長

全國各農田水利會即將於10月1日改制，強烈反對改制的桃園農田水利會會長黃金春，16日於該會舉辦卸任前的會長、會務委員暨基層幹部感恩餐會；黃金春再次痛批支持一輩子的民進黨，改制水利會是奪財集權，會務委員陳義盛提議推舉資深會務委員莊瑞祥擔任臨時會的代理會長，大家做黃金春的後盾，持續向執政黨抗爭！

神岡國中改制「神岡高工」揭牌

神岡國中改制「神岡高工」揭牌

黃金德屆退　獲聘水利會基金會秘書長

黃金德屆退　獲聘水利會基金會秘書長

桃園農田水利會總幹事　謝清文接任

桃園農田水利會總幹事　謝清文接任

農田水利法將通過挨批　陳吉仲回應了

農田水利法將通過挨批　陳吉仲回應了

關鍵字：

桃園農田水利會改制何明光黃金春

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／羅志祥深夜現身小鬼靈堂！　「我來看你了」

命理師通靈後見小鬼遺照驚呼糟了

快訊／任賢齊唱到一半「突暴哭中斷演出」淚別小鬼

信義威秀女子遭潑屎　頭頂砸一桶

快訊／吳宗憲領峮峮、KID首發聲！

藝人御用領隊自由哥「倒臥家中浴室」猝死

吳宗憲緊牽Sandy來看小隊長小鬼！

看男友手機驚見「堂姐裸體照」！

1秒就能檢測出「主動脈剝離」高危險群

信義威秀被潑糞　21歲妹：洗了5次一樣臭！還有金針菇

坤達痛失兄弟小鬼…首曬合照悼念

小鬼最後訊息：憲哥，謝謝你照顧峮峮

峮峮連續2天悲痛現身小鬼靈堂！

鬼鬼「挽著炎亞綸」再道別小鬼！

得知後爆哭！王少偉「凝重皺眉」送小鬼

更多

最夯影音

更多
鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...
鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面