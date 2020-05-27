水利會改制「違憲」　黃金春砲轟陳吉仲「沒有重批不會醒！」

▲黃金春針對民進黨政府強行改制水利會，重批是公然違憲、搶奪農民財產。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園農田水利會長黃金春27日針對民進黨政府強行改制水利會，重批此舉無疑是公然違憲、搶奪農民財產；為了維護廣大水利會員的權益，該會將於5月29日上午10時，在桃園高鐵站前召開全國會務委員聯誼會，同時成立「反消滅水利會全國自救總會」。儘管距水利會改制還有3個月左右，但他深信勇敢建言，「正的力量為贏」。

▲「反消滅水利會全國自救總會」由黃金春(中)會長擔任召集人。▼「自救總會」提出改制水利會是違憲。（圖／桃園農田水利會提供）

黃金春曾任民進黨中常委，是民進黨的創黨黨員，擔任桃園農田水利會長近10年，推出多項創新會務，讓該會被全國17個農田水利會，喻為第一名的水利會。針對全國農田水利會將在10月1日改制，全國17個農田水利會的會務委員在日前籌備會推舉他擔任「反消滅水利會全國自救總會」召集人，提出他為何強烈反對的看法，同時再度重批農委會主委陳吉仲，認為陳沒有重批不會醒！

黃金春沈痛地指出，他和多數的水利會員，因全力反對水利會改制，而被農委會主委陳吉仲說他是「既得利益者」？事實上，他擔任水利會長是由會員直選產生，推動會務10年，不但健全水利會財政，更落實會員權益與照顧；而陳吉仲主委是因民進黨執政才擔任主委，相信誰才是真正的既得利益者，各界自有公評！

而反對水利會改制，並非今天才提出？黃金春說，兩年前的水利節大會，他即公開呼籲，惜未受到農委會重視，一意孤行，引發水利農友不滿。對於是否影響會長任期屆滿的政途，或者被民進黨除籍，黃金春笑說，為了民進黨更能貼近民意，以及站在會員權益的立場，做對的事，才是最重要。

黃金春也提出：一、水利會在台灣的歷史，比中華民國在台灣更久。二、水利會的財產屬於灌區的農民，不屬於政府。三、水利會六千億民間資產，政府一紙立法就沒收？四、農水法必須暫停審議，公開接受審視與質疑！五、剝削會員選舉權.大開民主倒車。六、誰才是少數既得利益者？七、代農民繳納會費的「德政」，淪為反客為主的「惡魔」。八、主管機關監督不善應易主等八大看法，強調全力反對改制有其歷史由來。

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