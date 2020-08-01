國中改制「神岡高工」揭牌　盧秀燕讚許「台中教育里程碑」

▲神岡高工由神岡國中改制完全中學，今日揭牌。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

潭雅神地區長年缺乏高中職教育資源，地方奔走下，神岡區神岡國中今年順利改制成「台中市立神岡工業高級中等學校」，1日揭牌。台中市長盧秀燕出席時表示，神岡國中改制是台中市教育的里程碑，期許學子都能在地就學就業，為家鄉服務。

從神岡國中改制的市立神岡工業高級中等學校，今天上午舉行改制揭牌典禮，市長盧秀燕親自出席，另外，包括教育局長楊振昇、經發局長張峯源、立委楊瓊瓔、市議員羅永珍、周永鴻、徐瑄灃、吳顯森、賴朝國、蕭隆澤及立法院院長辦公室機要顧問洪慈庸也到場，市政顧問王堃棠、台灣手工具工業同業公會榮譽理事長吳傳福、神岡區長劉汶軒及在地里長也出席見證。

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▲神岡高工改制揭牌，市長盧秀燕與貴賓親自出席見證。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，潭雅神地區有30萬人口，也是台中重要產業聚落，但長期以來沒有公立高中職，市府盤點後，決定把神岡國中改制為神岡高工，開設機械、手工具業等相關課程，歡迎對技職教育有興趣的學生就讀。

盧秀燕指出，硬體方面，市府投資約3億元興建校舍、圖書館、實習大樓等；軟體方面，再加碼一億元投資師資、設備增添等，目前已有許多在地企業有意與學校產學合作，讓孩子有務實實習機會、就近培養人才。她也特別感謝立委楊瓊瓔、立法院院長辦公室機要顧問洪慈庸積極爭取中央預算補助。

▲盧秀燕才開刀完不久就出席活動，拄著拐杖步行，恢復狀況良好。（圖／台中市政府提供）

教育局長楊振昇表示，台中市目前有10所完全中學，高中部都是普通科，加上神岡高工就有11所，考量潭雅神是台中工具機產業重鎮，神岡高工設定為技職類學校，未來將比照德國「師徒制」技職教育，讓產業進入校園，培育精密機械人才，期望透過產學合作，達到「在地人才、在地培育、在地就業」目標。

教育局指出，神岡高工為台中第一所技術型完全中學，109學年度首度招生，有機械科二班及實用技能學程機械加工科一班，提供地方學子就近入學，均衡城鄉教育，也契合當地產業特性，為台中培育機械人才。

為慶祝母校嶄新發展，市政顧問、前神岡鄉長王堃棠號召台灣手工具工業同業公會榮譽理事長吳傳福等神岡國中校友會與家長會成員，購買500個五金板手回贈母校，未來評估神岡高工需求，還會再回饋學校教學物資。

・被稱為「地表最強磨皮神器」

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