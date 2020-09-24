遭黃士修冷血嗆正名「小綠燈媽媽」　王婉諭：表現絕對可受公評

記者林銘翰／台北報導

立法院社會福利及衛生環境委員會23日舉行召委選舉，時代力量立委王婉諭最終將選票投給民進黨立委洪申翰，引來「以核養綠」發起人黃士修嗆聲王婉諭「從今起請正名小綠燈媽媽」。對此，王婉諭24日受訪時表示，自己在政治上的表現絕對可受公評，藉由別人的傷痛來提升自己聲量的行為非常不道德。

▲黃士修批評王婉諭「小綠燈媽媽」。（圖／翻攝自黃士修臉書）



立法院常設委員會23日舉行召委選舉，美豬議題也讓社福衛環委員會成為焦點，王婉諭最終將選票投給洪申翰，但隨後洪申翰卻禮讓給民進黨立委陳瑩，引來黃士修23日晚間嗆聲，「從今起請正名小綠燈媽媽」，阻止小綠燈媽媽繼續消費小燈泡。

對此，王婉諭24日上午受訪時表示，在每個人的生命經驗中，都有必須面對與承擔的部分，她認為自己作為公眾人物，但政治與公共議題上的表現絕對可受公評，這種針對別人的傷痛來提升自己聲量的行為不夠體貼，也非常不道德，還是希望能夠理性地回到相關議題討論，真正推動有助於社會的法案才是最重要。

時代力量立法院黨團總召邱顯智則說，他以為政治立場再怎麼不同，一言一語的往來批判，仍然有一些共同的底線；政治上的批評，每個人都可以有自己的意見表達，但是根本不該扯到他人的傷痛，「上次是李來希，這次又來了一個」。

邱顯智說，人不能選擇命運，但是可以選擇面對的方式，在他眼中的王婉諭，是用盡一切力氣，要把事情做好的好夥伴，而王婉諭在公領域的表現，本就是可受公評之事，「但是她沒有承受這些惡意責難的義務」，也希望台灣社會也能夠有這樣屬於人性的共識。

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