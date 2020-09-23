衛環召委禮讓陳瑩遭質疑「騙票」王婉諭　洪申翰還原真相

▲立法院社福衛環委員會召委選舉，國民黨立委蔣萬安順利中籤 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院常設委員會23日進行召委選舉，時代力量立委王婉諭在社會福利及衛生環境委員會投票給民進黨立委洪申翰，洪申翰最終卻將名額禮讓給同黨立委陳瑩，卻遭到時力支持者在臉書留言質疑「騙票」。對此，洪申翰晚間受訪時解釋，王婉諭事前不知道民進黨團運作的細節，但相信整個過程彼此都沒有惡意，也很謝謝王婉諭的支持。

社會福利及衛生環境委員會共有15席立委，分別為民進黨團9席、國民黨5席，以及時代力量立委王婉諭。根據開票結果，洪申翰總共獲得5票、陳瑩獲得5票、國民黨立委蔣萬安則獲得5票，由於票數相同形成「3抽2」局面，蔣萬安靠著好籤運率先抽中召委席次，洪申翰抽中後則禮讓給陳瑩。

▲民進黨立委陳瑩 。（圖／記者屠惠剛攝）



投票結果出爐後，大批網友紛紛湧入洪申翰臉書，表示王婉諭是為了洪申翰才支持民進黨團人選，質疑洪申翰「騙票」。台灣民眾黨立委高虹安也說，時代力量在衛環委員會支持民進黨讓人匪夷所思，「還好蔣萬安運氣好有抽中，否則就無法制衡了」。

對此，洪申翰晚間受訪時表示，民進黨在各委員會召委選舉，黨團對於候選人都有順位安排，如果會進入到抽籤，規劃的第一順位的召委都是優先的選擇，如果抽到兩席，黨團規劃的第二順位才會當上。

洪申翰說，有關這次社福衛環委員會的召委選舉，自己因為資歷還淺，所以並無意爭取，但民進黨團在22日晚間向他傳達，王婉諭因為一些法案或弱勢議題的主張，願意將票投給自己，因此希望將他規劃為社福衛環委員會第二順位的召委候選人，第一順位則是先前就已表達意願的陳瑩，「收到電話的當下，我雖然有點意外，但也同意了這樣的規劃安排」。

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



洪申翰強調，早上的抽籤蔣萬安第一個就抽中了，其實就已經確定了這會期的召委是蔣萬安與陳瑩，後續只是讓程序按照原本的規劃走完而已，並不是什麼「最後卻決定讓出」。

洪申翰說明，因為不希望造成王婉諭的誤會，自己下午已經親自致電，表達上午的結果其實是黨團原本的照例規劃，而王婉諭也表明事前並不知道民進黨團運作的細節。

洪申翰說，王婉諭確實也沒有義務要知道這些運作細節，但這個過程彼此都沒有惡意，也很謝謝她的支持。洪申翰表示，他相信不管是誰當召委，該修的法案都會排審，該支持、推進的法案跟議題還是會努力推進。

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