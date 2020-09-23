羅智強轟蔡英文：來聽街頭演講都民進黨支持者　人民很憤怒

▲羅智強表示，來聽街頭演講都是民進黨支持者。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席江啟臣22日率黨務幹部和立委，將「公投綁大選」和「反萊豬顧食安公投」2項合格份數的公投連署書送交中選會。台北市議員羅智強喊話總統蔡英文，來聽他接頭演講都民進黨支持者，別低估人民的憤怒。

羅智強表示，過去也是從蔡英文、行政院長蘇貞昌和高雄市長陳其邁等民進黨政治人物告訴大家，萊克多巴胺美國豬肉進到台灣有健康風險的疑慮，今天絕對要堅持牛豬分離，不能讓瘦肉精的美豬進到台灣來，今天誰如果讓瘦肉精美豬進到台灣來，那個總統就給我下台，這是陳其邁說的。

▲國民黨送交「反瘦肉精豬肉」以及「公投綁大選」公投案連署書。（圖／記者林敬旻攝）

羅智強指出，今天昨天相互打臉，所以國民黨把食安公投連署書送進中選會，就要看看中選會、盯盯中選會，今天敢不敢卡案，過去承江主席之命，在「還我公投」連署上，他騎著摩托車14天，走了19個縣市，講了19場，「我真的告訴蔡英文，告訴中選會，很多來聽街頭演講的，都是民進黨的支持者，他們對於民進黨背叛自己的神主牌感到憤怒莫名」。

▲江啟臣、羅智強。（圖／記者林敬旻攝）

羅智強還說，在「還我公投」連署之後，國民黨反萊豬公投，他已經和黨內民代在街頭講了14場演講，「我也要告訴蔡英文，人民是真的很憤怒，不要低估這個憤怒」，不管怎麼樣，所有決定就是蔡英文說的還權於民，所以用公投來解決對食安的疑慮，用公投還公投綁大選，因此，國民黨送出連署書，向政府表達強烈的訊息。

▼江啟臣率黨內同志送交「反瘦肉精豬肉」以及「公投綁大選」公投案連署書。（圖／記者林敬旻攝）