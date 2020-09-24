王婉諭禮讓召委被出征　網友灌爆臉書：還說不是側翼！

▲王婉諭投給洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院23日舉行召委選舉，其中關於處理進口美豬美牛的衛環委員會，擁有關鍵票的時代力量立委王婉諭將票投給民進黨立委洪申翰，未料洪申翰卻禮讓給同黨立委陳瑩，消息一出，引發外界議論，網友更灌爆王婉諭臉書。

王婉諭表示，時代力量不是側翼，投給洪申翰之前，與辦公室、黨團的同仁討論了非常久，包括國、民兩黨，都陸續有人來遊說，得知民進黨會推出洪申翰時，她十分敬佩這個決定，所以將這票投給他。

對於洪申翰禮讓給陳瑩，王婉諭指出，雖然意外，也感到有些遺憾，但改革初心不變，也呼籲新任召委能夠共同積極，為了弱勢、為了兒少權益，儘速排審相關法案。

▲洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

儘管如此，網友仍紛紛留言「你的邏輯判斷能力有待加強，要不然把工作辭了，跟前洪姓立委一樣改去當立法院顧問吧」、「直接進民進黨就好了，何必演戲演的這麽辛苦」、「還說不是側翼裝作不知道就表示遺憾？」、「建議下一屆加入民進黨爭取不分區，隨波跳船，就不會有兩難問題了！」





▲洪申翰將召委禮讓給陳瑩。（圖／記者屠惠剛攝）

還有人說，「真的很意外，很遺憾，我對王委員相當失望，本以為妳會和兩大黨不一樣，真正為人民，兒童爭取權益，但目前完全看不到妳做了什麼」、「對委員有點失望，委員是少數關心美豬議題的委員，沒想到回到政治議題上，還是凌駕在食安之上」、「不知道王婉諭委員對於陳瑩委員的評價是如何？」

洪申翰22日晚間受訪時解釋，王婉諭事前不知道民進黨團運作的細節，但相信整個過程彼此都沒有惡意，也很謝謝王婉諭的支持。

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