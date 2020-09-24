　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王婉諭禮讓召委被出征　網友灌爆臉書：還說不是側翼！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院常設委員會召委選舉 社福衛環委員會 王婉諭 訪問 投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王婉諭投給洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院23日舉行召委選舉，其中關於處理進口美豬美牛的衛環委員會，擁有關鍵票的時代力量立委王婉諭將票投給民進黨立委洪申翰，未料洪申翰卻禮讓給同黨立委陳瑩，消息一出，引發外界議論，網友更灌爆王婉諭臉書。

王婉諭表示，時代力量不是側翼，投給洪申翰之前，與辦公室、黨團的同仁討論了非常久，包括國、民兩黨，都陸續有人來遊說，得知民進黨會推出洪申翰時，她十分敬佩這個決定，所以將這票投給他。

對於洪申翰禮讓給陳瑩，王婉諭指出，雖然意外，也感到有些遺憾，但改革初心不變，也呼籲新任召委能夠共同積極，為了弱勢、為了兒少權益，儘速排審相關法案。

▲▼立法院常設委員會召委選舉 社福衛環委員會 蔣萬安 洪申翰 投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

儘管如此，網友仍紛紛留言「你的邏輯判斷能力有待加強，要不然把工作辭了，跟前洪姓立委一樣改去當立法院顧問吧」、「直接進民進黨就好了，何必演戲演的這麽辛苦」、「還說不是側翼裝作不知道就表示遺憾？」、「建議下一屆加入民進黨爭取不分區，隨波跳船，就不會有兩難問題了！」

▲▼立法院常設委員會召委選舉 社福衛環委員會 陳瑩 投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲洪申翰將召委禮讓給陳瑩。（圖／記者屠惠剛攝）

還有人說，「真的很意外，很遺憾，我對王委員相當失望，本以為妳會和兩大黨不一樣，真正為人民，兒童爭取權益，但目前完全看不到妳做了什麼」、「對委員有點失望，委員是少數關心美豬議題的委員，沒想到回到政治議題上，還是凌駕在食安之上」、「不知道王婉諭委員對於陳瑩委員的評價是如何？」

洪申翰22日晚間受訪時解釋，王婉諭事前不知道民進黨團運作的細節，但相信整個過程彼此都沒有惡意，也很謝謝王婉諭的支持。

其他人也看了這些...

一階達標！反萊豬連署書逾2萬份送中選會　江啟臣籲：勿卡案
江啟臣籲中選會別卡「食安公投」：反瘦肉精民意高達7成
羅智強轟蔡英文：來聽街頭演講都民進黨支持者　人民很憤怒

更多熱門新聞...

江啟臣力邀蔡英文辯論「萊豬」：真相將會越辯越明！
江啟臣邀總統辯論美豬　朱立倫喊話蔡英文說明真相
食安超越藍綠！　江啟臣：瘦肉精議題交由全民決定

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
鄭俊英集體性侵偷拍性愛片　最終三審判決出爐
官方證實！南韓公務員跳海漂流　遭北韓槍殺燒了
快訊／北市中山區「台電人員遭電擊」命危！大樓急斷電搶救
聯合國總辯3友邦「旋風式挺台」：台灣沒來非常遺憾
快訊／板橋工地女子「11樓直墜B3」　當場無生命跡象
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

退將于北辰指出海軍2缺失　認了「蔡英文真厲害」

快訊／柯文哲突爆料：每天接到「關說電話」⋯　急改口是「陳情」

連勝文邀集資送陳時中卡啦OK組：拜託他平日專注防疫、瘦肉精

黃士修籲王婉諭正名「小綠燈媽媽」　轟時力「走是小綠、留也小綠」　

蔡英文霸氣買飲料勞軍　網路聲量「爆漲」狂勝馬、韓、柯

王婉諭禮讓召委被出征　網友灌爆臉書：還說不是側翼！

來往大直更順行！北市府花419萬路面更新「北安路」

兩岸真開打？戰機一早「轟隆隆」嚇醒網友　國防部澄清了！

「蘇貞昌大官當久忘記了人民」　國民黨：公開道歉就可上台備詢

快訊／共機再擾台！　2架運8反潛機今侵擾我西南防空識別區

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

小鬼葬禮30萬！床底藏「貼心巧合」　過來人曝喪葬業行情：名人才這價

百萬賓士C300酒駕炸內湖隧道貼　壁刷護欄200ｍ插滿鋼條才停

賀軍翔二女兒提前「剖腹產」　原因曝光...怕「這個星座寶寶」龜毛！

優雅貓「豆漿」半夜竟狂野嗨玩　反差驚呆粉絲：網紅的人前人後

退將于北辰指出海軍2缺失　認了「蔡英文真厲害」

快訊／柯文哲突爆料：每天接到「關說電話」⋯　急改口是「陳情」

連勝文邀集資送陳時中卡啦OK組：拜託他平日專注防疫、瘦肉精

黃士修籲王婉諭正名「小綠燈媽媽」　轟時力「走是小綠、留也小綠」　

蔡英文霸氣買飲料勞軍　網路聲量「爆漲」狂勝馬、韓、柯

王婉諭禮讓召委被出征　網友灌爆臉書：還說不是側翼！

來往大直更順行！北市府花419萬路面更新「北安路」

兩岸真開打？戰機一早「轟隆隆」嚇醒網友　國防部澄清了！

「蘇貞昌大官當久忘記了人民」　國民黨：公開道歉就可上台備詢

快訊／共機再擾台！　2架運8反潛機今侵擾我西南防空識別區

川普女婿是聯貸案股東、保證人　張兆順：風險增加不代表不能往來

電競選手「真人版擂台」！5打1狂K　他抱頭慘跌在地...血濺華山

雙鋼印口罩開賣免排隊！　藥師提醒「鋼印位置」：8成在右、2成左右

退將于北辰指出海軍2缺失　認了「蔡英文真厲害」

美戰迷出動！2米高立體上弦月拍美照　美少女戰士快閃店10/1登場

首屆人工智慧機器人碩士學位學程　成大開始招生

洋基慘敗！光芒美東區登基　睽違10年隊史第三度封王

3000份龍蝦大方送　9/25全台62家店築間幸福鍋物用餐就能抽

美高官訪台「還沒真惹毛中國」　外媒爆「最後紅底線」：宣布獨立一切改變

男約女友殉情竟獨活　高院痛批「誓言包裝謊言、騙騙騙！」

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

政治熱門新聞

兩岸真開打？戰機一早「轟隆隆」　國防部澄清了！

快訊／共機再擾台！　2架運8反潛機今侵擾我西南防空識別區

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

邱于軒：有事韓國瑜，沒事陳其邁？

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

王浩宇批民眾黨團：158萬民眾等於投國民黨一票

快訊／共軍又來了！國防部：今2架運8反潛機侵擾我西南防空識別區

國民黨：蘇貞昌公開道歉就可上台備詢

王婉諭被出征　網友：還說不是側翼

高虹安批時力匪夷所思　王婉諭反嗆民眾黨

萬美玲得高虹安助攻　成功守住教委會一席召委

NCC首例「中天新聞台」換照要開聽證會

時力倒戈投綠　高虹安：好險藍抽中

蔡英文挨批作秀　黃暐瀚：在野黨主席更糟

更多熱門

相關新聞

高虹安批時力匪夷所思　王婉諭反嗆民眾黨

高虹安批時力匪夷所思　王婉諭反嗆民眾黨

立法院常設委員會23日進行召委選舉，時代力量立委王婉諭在社會福利及衛生環境委員會將票投給民進黨立委洪申翰，引來台灣民眾黨立委高虹安質疑，時代力量讓人匪夷所思，「還好蔣萬安運氣好有抽中，否則就無法制衡了」。對此，王婉諭晚間反批，在國民黨故技重施杯葛程序後，民眾黨立委仍然將票投給國民黨的召委人選，形同默許國民黨團杯葛議事的手段。

禮讓召委遭質疑「騙票」　洪申翰還原真相

禮讓召委遭質疑「騙票」　洪申翰還原真相

時力倒戈投綠　高虹安：好險藍抽中

時力倒戈投綠　高虹安：好險藍抽中

時力優先法案出爐　行政命令預告期、改國徽等入列

時力優先法案出爐　行政命令預告期、改國徽等入列

轉向票投綠營　王婉諭：不放心藍營

轉向票投綠營　王婉諭：不放心藍營

關鍵字：

王婉諭洪申翰陳瑩

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

舊手機回收環保署要送iPhone！

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

長髮妹計程車後座「低頭開吃」男友！6秒影片曝光

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

送孩子上學出現暗黑乘客　媽載回家收編

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

台輸出19例　專家分析2種分析：社區疑有潛在確診者

女友「冰箱收納」曝　懶出新高度

小鬼靈堂打卡網美遭揭黑歷史　網爆料：風頭一過又出來

信義區網帥8劈！178cm網美正宮委屈發聲

更多

最夯影音

更多
KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》
聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面