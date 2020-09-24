衛環委員會召委投綠不投藍　王婉諭：不算與民進黨團合作

▲立法院社福衛環委員會召委選舉，國民黨立委蔣萬安中籤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院社會福利及衛生環境委員會23日舉行召委選舉，時代力量立委王婉諭將選票投給民進黨立委洪申翰，引來國民黨團總召林為洲怒批，「側翼當習慣改不過來了」。對此，王婉諭24日受訪時表示，自己與民進黨團不算是合作，只要在議題上的意見態度與時代力量一致，要跟民進黨團、國民黨團、台灣民眾黨團合作都沒有問題。

立法院常設委員會23日舉行召委選舉，由於政府宣布開放美牛美豬，握有相關法案排審權的社福衛環委員會也被視為關鍵。握有關鍵一票的王婉諭，最後選擇將選票投給洪申翰，讓林為洲怒嗆王婉諭支持民進黨主導萊豬進口，更質疑時代力量黨團先前開記者會是在「裝肖維」、騙選票，還爆氣地說「當側翼當習慣改不過來了是不是」。

對此，王婉諭24日上午受訪時表示，自己與民進黨團不算是合作，而是直到民進黨團推出召委人選後，時代力量黨團才開會進行內部討論，認為洪申翰是最適合的人選，「這部分不到合作」。

王婉諭說，時代力量一直以來就是就事論事，並且支持對的理念與想法，只要在議題上的意見態度與時代力量一致，要與民進黨團、國民黨團、台灣民眾黨團合作都絕對沒有問題。

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



不過外界也好奇，先前在與國民黨團溝通瘩過程中，是否考慮支持國民黨立委蔣萬安，王婉諭則表示，自己跟蔣萬安也曾經有過合作的經驗，「他也是合理的人」，但很遺憾在臨時會的監察委員投票過程中，看到國民黨團不斷癱瘓議事，在這週的院會更持續發生，導致其他黨團無法質詢或實質審查。

王婉諭也說，蔣萬安是很理性的委員，但也不免擔心他在受到國民黨團的集體決議方式後，導致未來再次發生議事癱瘓的可能性，進而背棄自己本來的原則，「所以恐怕比較難支持這個人」。

此外，有關遭到台灣民眾黨立委高虹安批評「匪夷所思」，王婉諭強調，每個政黨都有各自不同的判斷標準，因此不必特別指責、評論其他黨黨，「我看到蠻詫異的」，但回過頭來也不太理解民眾黨團的作法。

王婉諭表示，國民黨團在監委投票時癱瘓議事，民眾黨團當初也認為不妥當，也要求國民黨團應該實質審查，「明明在這週院會才再次發生，他們卻再次支持國民黨」，也讓時代力量黨團百思不得其解。

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