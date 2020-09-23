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「好險蔣萬安運氣好」　高虹安批時力反美豬卻倒戈綠營匪夷所思

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▲民眾黨立委高虹安出席「要釋憲不違憲 國會自主的底線是法治」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委高虹安出席。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

時代力量、民眾黨在23日的立法院常設委員會召委選舉中，扮演關鍵角色，尤其是衛環委員會召委選舉，因美豬議題歧見激化，關鍵一票時代力量立委王婉諭在最後投給了民進黨立委洪申翰，引來國民黨不滿，對此，民眾黨立委高虹安就表示，時代力量在衛環委員會支持民進黨讓人匪夷所思，還好蔣萬安運氣好有抽中，否則就無法制衡了。

立法院今天舉行常設委員會的召委選舉，其中攸關美豬議題的衛環委員會被視為本會期關鍵委員會，因為衛環委員會有民進黨團9席、國民黨團5席、時代力量1席，王婉諭成關鍵的一票，但她選擇投給民進黨立委洪申翰，引發藍營不滿。不過，最後經過抽籤，由蔣萬安手氣好中籤，順利為國民黨保住衛環委員會的另一席召委。

本次立院8個常設委員會召委選舉結果，民進黨團總共奪下9席，國民黨團則拿下7席。民進黨團在交通委員會2席全拿，其中，民眾黨立委高虹安、賴香伶分別在教育及文化、司法及法制委員會，投給國民黨籍的召委，張其祿、邱臣遠則分別在內政、經濟委員會，票投自己。

因民眾黨這個會期「投藍不投綠」，在白藍合作助攻下使得國民黨拿下了7席，與民進黨團的9席落差不大。

針對王婉諭在衛環委員會臨時改投民進黨，高虹安說，王婉諭的決定真的是讓人匪夷所思，儘管她在臉書說明和洪申翰的議題合作，但洪申翰抽中籤後馬上禮讓給同黨的陳瑩，實在無法讓民眾接受，好險蔣萬安運氣好，有抽中召委，不然就無法達到制衡。

高虹安表示，民眾黨雖然是小黨，但在此次召委選舉確實是關鍵少數，藍綠委員也都來拉票，由於民眾黨在萊豬美牛議題與執政黨立場對立，所以希望在召委席次有所制衡，這樣小黨才有發聲機會。

外界認為這次召委選舉，無疑有藍白合作意味。高虹安回應，在野黨與執政黨在萊豬美牛進口議題意見相左，不希望執政黨強渡關山，也表達希望立法院進行實質審查，召委選舉支持國民黨，是希望國會不要一黨獨大，並不是支持國民黨就應該被操作成小藍，只是希望國會在野與執政力量能有所平衡。

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