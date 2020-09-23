高虹安批時力倒戈綠營「匪夷所思」　王婉諭反嗆民眾黨票投藍營

▲立法院社福衛環委員會召委選舉，國民黨立委蔣萬安中籤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院常設委員會23日進行召委選舉，時代力量立委王婉諭在社會福利及衛生環境委員會將票投給民進黨立委洪申翰，引來台灣民眾黨立委高虹安質疑，時代力量讓人匪夷所思，「還好蔣萬安運氣好有抽中，否則就無法制衡了」。對此，王婉諭晚間反批，在國民黨故技重施杯葛程序後，民眾黨立委仍然將票投給國民黨的召委人選，形同默許國民黨團杯葛議事的手段。

立法院23日上午舉行常設委員會召委選舉，攸關美豬議題的社會福利及衛生環境委員會被視為焦點，王婉諭會後受訪時表示，對於洪申翰進到立法院才不到一年的時間，就願意承擔召委的重責大任，她個人願意給予支持。不過，此番言論卻引來高虹安批評，王婉諭的決定讓人匪夷所思，「好險蔣萬安運氣好，有抽中召委，不然就無法達到制衡」。

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，王婉諭晚間也回擊，國民黨團22日杯葛議事程序，導致總預算施政總質詢無法如期舉行，臨時會又曾強佔議場，導致監察委員無法接受實質審查。這樣多次破壞正當議事程序，導致立法委員不能行使職權的作為，當時民眾黨團還特地發文譴責這樣的行徑。

王婉諭指出，在國民黨故技重施杯葛程序後，高虹安與其他民眾黨立委仍然投給國民黨的召委人選，是否形同默許國民黨團杯葛議事的手段，高虹安認為時代力量的投票行為匪夷所思，時力何嘗不是對於民眾黨的投票意向百思不得其解。

王婉諭強調，自己已經多次在粉專及媒體上公開表示投給洪申翰的原因，雖然最後洪申翰禮讓給陳瑩，讓她覺得意外及遺憾，但無論召委是誰，時代力量改革的初心從未改變，也希望新任召委能夠為了弱勢、兒少權益共同努力，盡速排審相關法案。

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