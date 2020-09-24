黃士修籲王婉諭正名「小綠燈媽媽」　轟時力「走是小綠、留也小綠」　

▲黃士修批評時力立委王婉諭。（圖／翻攝自黃士修臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

各委員會召委選舉落幕，美豬議題意外讓社福衛環會成為焦點，時力立委王婉諭的關鍵一票最終投給民進黨立委洪申翰，但隨後洪申翰卻讓位給立委陳瑩。對此，以核養綠發起人黃士修23日晚間嗆聲王婉諭，「從今起請正名小綠燈媽媽」，阻止小綠燈媽媽繼續消費小燈泡。

時代力量為反美豬舉行多場記者會，王婉諭在召委遴選跳船民進黨，引外界不滿。最終國民黨立委蔣萬安順利抽中召委，民進黨洪申翰當選後則讓位給陳瑩。縱使王婉諭為讓位一事表達遺憾，也出面說明支持洪申翰理由，卻止不住質疑聲浪。

黃士修為此在臉書嗆聲王婉諭，強調自己很正經且不帶戲謔的請大家為王婉諭正名為「小綠燈媽媽」。他表示，王婉瑜在選舉時稱為求選民快速認識，才穿「小燈泡媽媽」制服不予置評，但王婉諭說，選上後就沒有再用了，但每一篇臉書文宣至今都在消費小燈泡的圖騰。

黃士修批評，衛環委員會的召委三抽二，兩個民進黨、一個國民黨。如果不是蔣萬安第一個就抽中，兩席都會是民進黨。交通委員會就沒那麼幸運，時力立委邱顯智表態投給民進黨，兩席召委都是綠的，數千億預算的軌道建設審查，取決於執政黨操作。

至於王婉諭衛環召委票投民進黨，黃士修認為，此舉無疑是表態瘦肉精美豬議題，完全不需要在野黨的聲音，他批評：「不要再跟洪申翰一起詐騙了，說什麼會理性審查法案，民進黨掌握國會絕對多數四年了，對於攸關利益的重大法案，哪個不是程序封殺、表決輾壓？」

針對民眾黨這次「棄綠投藍」，黃士修表示，民眾黨為了監督制衡，願意放下歧見，在召委選舉與國民黨策略合作，時代力量顯然不是這麼想，時代力量終究是民進黨側翼，走了的是小綠，留下來的也是小綠。