民進黨籲中共別破壞區域穩定　「台海領空領海絕非解放軍練兵場」

▲民進黨22日臉抒發文。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

記者蘇晏男／台北報導

針對近來共軍不斷侵擾台灣領海、領空，民進黨22日表示，台海領空與領海是台灣不容妥協的主權，不要低估台灣人民捍衛國家的決心。

民進黨表示，近來，中共不斷以武力恫嚇台灣民主，破壞台海現狀，嚴重威脅區域和平穩定，然而中國外交部發言人竟然公開宣稱「台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線」。



民進黨批評，面對中共變本加厲升高台海情勢，企圖將武嚇台灣常態化，民進黨必須嚴正告知中共當局，台海領空及領海，都是台灣不容妥協的主權範圍，絕不是中國解放軍的練兵場，呼籲中共當局，不要強迫週邊國家順從單方的政治主張，不要破壞區域的穩定現狀，不要以武力挑戰台灣捍衛民主的決心。

民進黨強調，「台灣仍會致力維持兩岸和平穩定現狀，但提醒中國千萬不要低估了我們捍衛主權的決心」。

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