解放軍軍演再+1！　海南島西部海域連2天「實彈射擊」訓練　

▲遼寧艦。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

解放軍近期軍演動作頻頻，繼宣佈東部戰區在台海附近實戰化演習後，大陸海事局網站21日發出消息，稱解放軍將於24日至25日每天6時至19時，在海南島西部海域進行實彈射擊訓練，禁止駛入。

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）17到19日率團訪台，中共解放軍18、19日接連派出多達37架軍機踰越台灣海峽中線。大陸官方20日晚間宣布，21日在東海進行軍事演習，另外在黃海進行實彈射擊。

就在1天後，大陸海事局網站發出消息，稱解放軍將於24日至25日每天6時至19時，在海南島西部海域進行實彈射擊訓練，禁止駛入。

▲解放軍東部戰區發佈「軍營熱血MV」，大唱《假如戰爭今天爆發》。（圖／翻攝自東部戰區微博）

另外，東部戰區21日發佈最新宣傳片「假如戰爭今天爆發」，以軍歌搭配各種官兵訓練、實彈發射畫面，最後更強調「祖國，我誓死為您而戰」。

東部戰區在微博發文稱，「倘若有一天，戰爭打響，我們將背負起祖國的重任和人民的希望，義無反顧，奔向戰場。守護好祖國的一寸一土，一花一草，絕不讓祖國和人民失望！請祖國放心！請人民放心。」最後還特別註明「致敬中國軍人」、「時刻準備戰鬥」。