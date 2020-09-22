范世平酸海峽論壇：堂堂中國駐聯大使淪落到跟新黨互動

▲台師大政研所教授范世平。（資料照／記者陳政錄攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對20日開幕的海峽論壇，台師大政研所教授范世平22日在臉書表示，在國民黨及中國全國政協主席汪洋缺席下，海峽論壇從「台灣海峽」縮小至「金廈海峽」，然而國民黨這次不參加是對的，因為國台辦若希望汪洋明年參加海峽論壇，就必須國民黨要到，所以國台辦就必須拿胡蘿蔔來換，或是給棒子，只是國台辦現在沒什麼胡蘿蔔，棒子也不夠硬，明年國民黨還參不參加仍是未定之天。

范世平表示，誠如所料，由於國民黨不參加「海峽論壇」，汪洋也缺席，創下舉辦12屆以來的首次「雙缺」，而汪洋不來當然與王金平不參加有關，結果國台辦主任劉結一作為主人，對口的只能是曾任金門縣副縣長的新黨主席吳成典。

范世平直酸，堂堂一個「海峽論壇」，本來指的是台灣海峽，現在縮小成金門與廈門間的金廈海峽；台灣代表成了在台灣微乎其微的統派團體新黨。他認為，「劉結一這次辦砸『海峽論壇』肯定很嘔，堂堂一個中國駐聯合國大使， 與世界各國交手，如今竟然淪落到與一個小小的新黨在互動。要如王毅一樣從國台辦主任升任外長，機會渺茫」。

范世平表示，然而吳成典肯定很高興，原本新黨在「海峽論壇」只是配角，如今成為主角，且吳典成前天公開支持「一國兩制台灣方案」也就不奇怪。

范世平認為，國民黨這次不參加「海峽論壇」是對的，國台辦如果希望明年汪洋能來，就必須國民黨要到，那國台辦就必須拿胡蘿蔔來換，或是給棒子，只是國台辦現在沒什麼胡蘿蔔，棒子也不夠硬，明年國民黨還參不參加？「海峽論壇」還辦不辦？都是未定之天。

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