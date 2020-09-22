凍結13億財產！黨產會認定「中華救助總會」為國民黨附隨組織

▲黨產會認定救總為國民黨附隨組織。（圖／黨產會提供，下同）

記者袁茵／台北報導

行政院黨產會22日下午2時30分召開記者會，確定依照不當黨產處理條例，認定中華救助總會為中國國民黨附隨組織，並且將現有財產價值高達約13億元凍結。

黨產會表示，救總是由國民黨中央成員奉蔣中正指示籌備，於39年4月4日以「中國大陸災胞救濟總會」名稱成立，80年間更名為「中國災胞救助總會」，再於89年間更名為「中華救助總會」。自擬定救總之發起人名單開始，國民黨即實質控制救總重要人事，曾有國民黨中央認為不適當之人如雷震、齊世英當選監事，救總理事長谷正綱甚至將雷、齊二人除名後，再向國民黨秘書長報告轉知黨中央之例。

黨產會提到，國民黨又曾以直接或間接方式，陸續以國家資源挹注救總超過50億元（政府補助、撥用公有地與辦公廳舍、影劇票強制附勸大陸救濟金等），使救總人事及業務費用由國家負擔，與一般財務獨立自籌經費之組織不同，而實質控制救總財務。又救總各項救濟業務，多是國民黨中央提案並決議相關處理原則後，再交由救總執行經營，執行完畢後再向國民黨中央報告成果，故救總之業務經營受國民黨實質控制。

黨產會指出，解嚴且終止動員戡亂時期後，國民黨與救總之控制關係逐漸轉變，然在此過程中，被處分人仍保留基於過去黨國體制下利用國家資源而累積財產，現有財產價值仍高達約13億餘元（其中現金等流動資產約5億元，不動產帳列價值約8.6億元），也無被處分人確已付出相當對價以享有上開鉅額財產之證明，從而本會依據黨產條例第4條第2款後段等規定，經第98次委員會議，認定救總曾受國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，故為國民黨附隨組織。

黨產會提到，救總經認定為附隨組織後，應依黨產條例第8條第5項在4個月內向本會申報財產；其名下受黨產條例第5條第1項推定為不當取得財產，依黨產條例第9條第1項規定，原則禁止處分，倘有資金動用或財產處分之需要，可依本會許可要件辦法向本會申請動用。擬請救總於23日派員來會協商後續事宜，並將在維護公益且影響員工最小之情況下，依法許可救總營運支出。

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