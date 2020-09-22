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雲端最前線／美豬進口成洗產地？蘇貞昌：嚴格要求標示

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新聞節目中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌22日赴立法院施政報告，國民黨團為抗議蔡政府開放美豬進口，總召林為洲率黨籍立委霸佔發言台，要求總統蔡英文赴立院報告有關美豬牛政策，並為進口一事，要蔡英文與蘇貞昌向全民道歉，游錫堃稍早宣佈院會休息，國民黨團持續霸佔發言台中。《雲端最前線》22日邀請台北市議員鍾小平、桃園市議員王浩宇、時力智庫執行長李兆立以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼蘇貞昌赴立法院專案報告美豬美牛。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌赴立法院專案報告美豬美牛。（圖／記者屠惠剛攝）

在大陸進口假MIT口罩風波爆發後，中央流行疫情指揮中心也宣布未來改採雙鋼印口罩，且全面徵收。但有網友已透過網購平台買到MD+MIT「雙鋼印口罩」，還PO開箱文，讓其他網友也議論紛紛「不是全面徵收嗎怎能買到」、「為什麼能偷跑？」對此，發言人莊人祥回應，是偷跑還是仿造，還需要進一步調查。

駐芝加哥辦事處近期投書美國伊利諾州與俄亥俄州媒體，表示台灣宣布放寬進口美豬、美牛，決心處理棘手經貿議題，期盼美國中西部民眾支持台美洽簽雙邊貿易協定。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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馬丁變心…8年妻「我的世界破滅」簽字離婚：我全心在這個家
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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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