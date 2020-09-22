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國民黨起手式又是霸佔發言台　陳學聖：搞到兵老師疲

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記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌22日赴立法院進行施政報告，但國民黨團為抗議美豬進口，霸佔發言台。對此，國民黨前立委陳學聖認為，第二會期一開始，國民黨的起手式又是霸佔發言台，每一會期若打兩三場經典戰，讓民眾留下深刻印象，不需遍地開花，每役必與，搞到兵老師疲。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 霸占發言台 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，霸占發言台 。（圖／記者屠惠剛攝）

「國民黨是否又會陷入兩難？」陳學聖22日在臉書表示，看到國民黨立委又佔據立法院議事廳，且拉高戰線，主張「美豬進來，總統下台」、「先道歉、再報告」，這種對抗不是不行，只是後面怎麼因應，不知道立法院的老同事們想好了沒有？

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 霸占發言台 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團再度搬出道具豬霸占議場 。（圖／記者屠惠剛攝）

陳學聖指出，依總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的個性，不可能道歉，且對美國有掛保證，更不可能不堅持開放美豬、美牛；雖然反對開放，民氣可用，但必須坦誠民氣還沒靠到國民黨這邊，立法院拉高對立態勢，萬一民進黨都不退讓，搞不好蘇貞昌暗樂可以不來報告，將責任全部推給國民黨，這時該怎麼辦？

陳學聖認為，國民黨黨主席兼立委，在野黨的戰場、舞台就在立法院，每一會期就好好打兩三場經典戰，讓民眾留下深刻印象，不需遍地開花，每役必與，搞到兵老師疲，現第二會期一開始，國民黨的起手式又是霸佔發言台，希望這次真的是有備而來，堅持到底，好好加油。

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