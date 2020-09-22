2020海論／台海200名青年齊聚　PK腦力「辯」論壇

▲ 第十二屆海峽論壇青少年新媒體「辨」論壇，採取5G互動技術。（圖／大會提供）

記者任以芳／廈門報導

第十二屆海峽論壇19日登場啟動一連串兩岸青年交流活動。其中，青少年新媒體「辨」論壇受到外界注目，以及來自台海200位青少年一起參與，現場展示5Ｇ新技術，一起感受「未來科技」生活。

受到疫情影響，參加海峽論壇台灣民眾只有2千多人，大部分都是在陸台青，參加活動意願十分踴躍。本屆論壇主題「新青年·新媒體·新應用」「辨發展·辨趨勢·辨未來」。整個論壇由新媒體投影，兩岸青年透過視頻，針對新媒體熱點話題，彼此分享激盪看法，深度交流。

▲少年新媒體「辨」論壇 ，兩岸200多位青少年一起參加。（圖／大會提供）

活動也加入兩岸的知名專家學者觀點。廈門大學廣告系系主任曾秀芹、台灣資深音樂人、唱片製作人楊慕、同濟大學人文學院藝術與文化產業管理系副主任夏潔秋在現場分享評論，老中青三代一起深度交流。

▲ 第十二屆海峽論壇青少年新媒體「辨」論壇。（圖／大會提供）

辯論現場還展示新媒體、新技術進行互動體驗，感受「未來生活」新樣貌，社群媒體曝光量超1000萬，在線觀看用戶達38.21萬人，線上線下互動十分踴躍。

此次論壇由全國台聯、福建省、廈門市台聯共同主辦，推動兩岸青年參與5G時代下的大陸新媒體產業，「未來媒體人·繁星計劃」也在現場同步啓動。從15日報名至今，一星期時間吸引兩岸各界近百名青少年報名。