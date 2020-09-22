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別做老好人！學會把自己放第一位　10個現象顯示你正在「壓抑自己、取悅他人」

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▲▼幸福,生活習慣,運動,旅行。（圖／pixabay）

▲習慣把親朋好友的感受需求放第一位，久而久之可能會帶給自己過度的心理壓力，為身心健康帶來傷害。

記者萬玟伶／綜合報導

朋友圈中總是有些人專門擔任潤滑劑的角色，總是希望能讓周遭每個人都開心，但若是為了大家「努力」過頭，反而是將自己的需求放在一邊，久而久之就會帶給自己過度的心理壓力，給自己帶來傷害。國外網站《Bright Side》整理出10個「你可能過度取悅他人」的指標，要幫讀者重新審視自己的心理健康，並轉而重視自己的需求。

1. 總是很難說不
不論公事或私事，也不論是熟人或點頭之交，只要對他人提出的要求，都會赴湯蹈火的人，並不見得真的樂於助人，最主要的原因其實是，「無法對他人的要求說『不』」。不敢說「不」的人往往擔心，一旦拒絕了，對方可能會生氣或受傷，因此說「不」對他們來說，會有種罪惡感。為了避免這種狀況，只好接受他人所有的要求，甚至因此犧牲掉自己的時間。然而要改變這種狀態只有一種方式，那就是學著說「不」，盡可能把自己的需求擺在第一位。讓自己逐步理解，拒絕他人的要求並不會顯得自私，而是一種愛自己、尊重自己的表現。

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2. 希望每個人都喜歡自己
這個出發點和「總是很難說不」類似，那就是藉由取悅、幫助他人，讓周遭每個人都喜歡自己。《Bright Side》提醒，當試圖改變自己的行為，幫助對方得到想要的事物，避免被對方討厭，有心人士或許會注意到這一點，並刻意以「你是唯一可以幫忙的人」等等的請求，試圖操縱利用。

3. 容易被他人的負面情緒影響
總是特別照顧家人朋友感受的人，也比較容易發現對方的負面情緒。一旦感受到了，他們就會急著擔起「解決這件事」的責任，努力幫別人重新找回快樂。《Bright Side》提醒，人與人之間的衝突、負面情緒都是難免的，別過度壓抑他人與自己的感受，讓對方把心情發洩出來，有時也是有所益處。

▲▼身心靈,白日夢,疲累,心靈,憂鬱,失眠。（圖／pixabay）

4. 即使沒有必要，也會為事情的意外發展感到內疚和抱歉
有些人即使事情因為其他原因沒有按照計劃進行，他們的第一反應還是「對不起」，習慣把錯誤攬在自己身上，這樣的心態也源自於自己對友善形象的追求，然而當「感到抱歉」變成習慣，最終還是有損自己的心理健康以及在他人面前的尊嚴。有這類傾向的人，先試著追溯自己之所以會先跳出來道歉的原因和時間點，日後面對類似狀況，先想想必須為這些事負責的人有誰，釐清責任後，不要把和自己無關的事擔在自己身上，放下不必要的壓力，讓自己輕鬆跨過這個關卡。

5. 常把自己的需求和慾望放在一邊
由於太過於思考別人的感受，所以這類型的人往往會忘記問自己到底要的是什麼，甚至因為太常做個老好人，導致最內心的自己可能也都很難面對自我最真實的感受。《Bright Side》提醒，學著多聆聽自己內心的聲音，面對、把握住最直接的情緒，並且學著寫下自己喜歡、不喜歡什麼，例如什麼食物是不喜歡但可以忍受，以及不管哪個朋友邀請都不想吃的，藉此釐清自己可以接受的優先順序，日後就可以避免為了迎合朋友卻吃下討厭東西，這種為難自己的狀態。

6. 比起接受他人的好意，你更習慣奉獻付出
對於習慣奉獻付出的人，每天為他人著想、即使自己有點不情願但還是把他人需求擺在第一位的狀態，已經變成了常態。最常見的例子就是陷入了「不求回報」的感情關係，這類的人會認為拚命付出總有一天對方會注意到，但通常對方只是習慣有你的存在。《Bright Side》建議，即使是面對另一半，也要為自己設定一個特定時間，例如只有在週二、週四的晚上，才能撥出時間回覆他人的要求，確保其他時間留給自己，發展自己的興趣與活動。

7. 想要為別人的感受負責
習慣取悅他人的背後，同時也代表善於體察他人的情緒。一旦發現朋友、家人的情緒變化，有些人就會開始感到擔心，甚至責怪自己，無法讓其他人的心情平靜下來，或是讓他們開心，但事實上，控制自己的情緒是每個人的責任。當意識到自己又想承接對方情緒時，告訴自己嘗試理解和負起責任是不一樣的，理解他們的情緒，但能為他們做的只是陪伴在他們身邊。

▲▼第一印象,自信,會議,討論,交友,兩性。（圖／pixabay）

8. 嘗試配合周圍的人
對於有些人來說，向他人展示自己真實性格，比取悅他們還要難，因此他們乾脆順其自然，改變自己的行為、配合周遭的人，希望藉此讓氣氛更加融洽。但《Bright Side》提醒，做為個體，每個人總會有各自的興趣和看法，學著在他人面前展現自我，可能會發現這樣相處起來並不會失去他們，自己甚至也會比過去配合他們還來得自在舒服。

9. 需要別人的肯定與稱讚
總以配合他人換來融洽相處的人，也格外需要別人對他們的肯定，而這些心理狀態往往來自自卑感和不夠有自信。《Bright Side》建議，不要再被動等著他人的肯定，對於自信心不足的人，先試著從過往經驗發現自己有哪些特質特別為人所讚許，或是找信賴的家人朋友分享自己最近在生活上的小進步，只要先認知到自己的獨一無二的價值，就可以逐步打破這種「需要他人肯定」的行為。

▲▼ 自信,信心,身心靈。（圖／pixabay）

10. 拒絕承認感情受到傷害
總是習慣把他人感受放在第一位的人，同時也會因為不讓自己的情緒影響他人，而刻意隱藏負面情緒，甚至否認自己正在難怪、生氣，或對某人某事感到失望，有時就連自己也被騙倒。《Bright Side》提醒，壓抑情緒會給身體帶來很大的壓力，對自己好與關心他人一樣重要，把對他人的同理心撥一部分給自己，把注意力和關心用在自己身上，好好善待自己。

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