筋肉媽媽與中風夫遇低潮！　6歲兒畫一雙大手藏超催淚故事

文／筋肉媽媽

我常在想，筋肉爸爸剛中風那陣子，最辛苦的可能不是我，或許也不是筋爸，而是我們的奶諾寶貝。

他才六歲，許多事情還不會表達。似懂非懂的年紀，因為爸爸生病被逼著長大，身為母親的我只能安慰自己「他會因此成長的」。但實際了解他的心靈，還是令媽媽的心五味雜陳—有心疼、更有感謝，還有許多的擔憂。

筋爸住院那陣子，老師不止一次跟我反應，奶諾在校出現用肢體推擠同學的情形，雖然只是小動手，但有一次是真的傷了同學。

我知道這不尋常，絕不是小一新鮮人對新環境的不適應。因為兒子從幼兒園開始就是「小暖男」，愛幫老師的忙、喜歡照顧年紀更小的朋友，對同齡朋友更是充滿熱情。但現在，只要同學言語肢體不友善或是讓他煩躁，他就直接下手為強。

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於是安排了時間，帶他去看心理諮商師。我始終認為從小就有心理諮商的習慣並非壞事，甚至成人更需要！

因為任何的情緒壓力、心靈傷害，都可能在日積月累下，成為改變人格的關鍵。我曾有過很長的憂鬱症病史，知道那個病累積了好幾年，不希望自己的孩子也走上同樣辛苦的路。

諮商師像個溫柔的大姊姊，奶諾很願意跟她聊天。我在旁邊靜靜地聽著，不出任何意見，但諮商師的初步評估卻讓我大噴淚。奶諾跟諮商師說，他想要畫圖。於是，他們一邊畫圖一邊聊天。

「你會畫男生女生嗎？」大姊姊說。

「我來畫個媽媽和我自己！」奶諾開心地回答。

他畫了一個跟他過去畫的差異頗大的媽媽—以前他畫的我，都是穿公主裝、高跟鞋，頭上有蝴蝶結或皇冠，還有長長的頭髮。但這次我還是長頭髮，卻看不到公主裝，也沒有任何的高跟鞋或頭飾，而且「手變得很大」。

然後他畫了自己，手更大，比我的還大。

「為什麼媽媽手這麼大啊？」諮商師姊姊問。

「因為媽媽長大了。」奶諾一邊說，一邊幫我補上長頭髮。

「那你的手為什麼這麼大呢？」姊姊又問。

「我手受傷了，現在再長出來，但還沒有好。」奶諾一邊敘述一邊幫自己的手指加上長出來的部分。

「這是我的表情。」奶諾邊說邊在自己的臉補上往下垮的嘴巴。

「那你畫個爸爸好嗎？」諮商師說。

「爸爸還在醫院吔∼」奶諾說，完全沒有想要畫出爸爸的意思，但筋肉爸爸已經回家了啊。為什麼他要說爸爸還在醫院呢？難道他潛意識認為爸爸還是住院？

「那你畫醫院好不好？」諮商師說。

「好吧∼」奶諾畫下好高的醫院，沒有門，只有兩個窗戶。

「醫院畫好了，畫爸爸吧？」諮商師試探地問。

「他在窗戶那裡。」兒子用筆指著窗戶。接著，他開始補上很多的幽靈、蜘蛛、蟑螂，每個幽靈都是笑笑的表情。

「你畫了好多幽靈和蜘蛛、蟑螂⋯⋯為什麼啊？」諮商師問。

「媽媽很怕蟑螂，這邊再畫一隻好了！」他有點調皮地說，然後畫出更多的蟑螂、蜘蛛。

「真的不畫一下爸爸嗎？」諮商師冷不防地問。

「這裡沒有空間了，可以再給我一張紙嗎？」兒子說。

「那你畫背面好了。」諮商師把紙翻過來，是有許多線條人物的評估畫紙。

奶諾用那些小人說了一個故事：自己愛跳水，爸爸陪他跳水，水裡有好多水母，他跳水後彈起來爬上去，上面是爸爸在接他抱他。

之後奶諾自己玩小積木，諮商師趁機帶我到外頭。

「孩子畫圖時，把手畫得很大的意思是，他想要承擔更多事情，但可能有點超過他的能力或是他不知道該怎麼辦，所以手受傷了；他覺得媽媽也要承擔很多事，所以說媽媽也長大了，媽媽的手才這麼大。」這時候我已經哭出來，奶諾一直在觀察，知道媽媽在努力撐起這個家，他想要幫忙，讓我很心疼，也感激著他的暖心。

「他還不知道怎麼表達情緒，所以始終不肯畫出爸爸，相關問題也迴避掉了。或許要等我跟他更熟了，他才會打開心房告訴我覺得爸爸怎麼了。他畫了很多恐怖的東西，可能有壓力讓他害怕。但他聊到的爸爸，都是爸爸以前的狀態會陪他玩，他真的是很會表達的孩子。」治療師一口氣說完。

他不肯畫出爸爸，可見內心受傷、無法面對現況的情形有多嚴重。

於是我們排定了後續的定期諮商，讓專家教孩子學會表達情緒，也利用繪本去理解「中風」是怎麼一回事。

有一天奶諾跟我說，他怕高年級的哥哥姊姊看到爸爸會笑他，他會生氣地打他們。我說，如果真的發生了，你不能打他們，那是他們不懂事，但你可以去告訴老師有人笑你的爸爸（其實我也不知怎麼處理會比較好）。

好比走在路上，總是會有年紀小的孩子頻頻回頭看拄著拐杖的筋爸，我不怪孩子不懂遮掩情緒，但擔心奶諾感到不舒服。我只期望著，即使過程有點辛苦，卻可以讓我的孩子，讓我們自己，更懂得用溫暖的心、同理心，去看待社會上每種狀態的人們。

當我們用成熟的態度去教育他們、把孩子當大人看待、不避諱家庭話題，也就成就了更貼心的孩子。後來的奶諾，不只不會再畏懼路人對老公的眼光，還會一直主動想要保護爸爸。

某天，筋爸帶奶諾去上跆拳道。我接他們下課時，兒子見到我就給我一個大擁抱並說：「媽媽，今天真的對不起！」「對不起什麼事？」我問。

兒子說：「今天爸爸帶我去上課，我按不到關門的按鍵，害爸爸被電梯夾到，我覺得很對不起，沒有保護好爸爸！然後我就哭了。」

天啊，我也要哭了，我立刻把兒子抱在懷裡說：「你很棒喔！你把爸爸保護得很好啊，爸爸回來的時候超開心的！謝謝你今天在媽媽不在的時候，幫忙照顧爸爸。」

此後的每一天直到現在，奶諾都堅持要最後一個出電梯，因為要幫爸爸按住門，才不會再讓他痛痛。他會忘記自己每天該吃的維他命，

但對於叮囑爸爸好好吃藥吃維生素，可沒有忘記過。有時候他會告狀：「媽媽，爸爸又偷吃糖果了！」因為我交代他，爸爸的飲食要很注意，不能亂吃東西。

有一天，他突然驚喜大叫：「媽媽，爸爸的手可以環抱著我了耶！」驚喜的小臉蛋，激勵著老公要更努力復健，直到有一天可以再把兒子抱到肩膀上。

最近吃飯時，餐廳給奶諾蠟筆畫畫等餐。他快樂地畫出了我、自己，還有笑盈盈的爸爸；而我知道，這個孩子，已經走出了他的陰霾。

孩子的懂事程度，總是超乎父母想像。

★本文經三采文化授權，摘自《我愛，我強大》。

