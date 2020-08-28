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GODIVA加入中秋月餅戰局！「創新口味＋細膩設計」搶攻小資、高端市場

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▲▼中秋,GODIVA,巧克力,月餅。（圖／GODIVA提供）

▲比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA推出多款中秋禮盒，以西方精緻甜點的概念混搭東方傳統月餅，並劃分多種價格帶，搶攻今年中秋送禮商機。（圖／GODIVA提供，下同）

消費中心／綜合報導

剩不到一個月就要迎接中秋連假，離家打拚的遊子們紛紛搶買車票，預備要返鄉與家人老友團聚。難得的佳節當然不能兩手空空回家，但是傳統的月餅禮盒已經送了好幾年，長輩朋友說不定也吃膩了，市面上還有什麼禮盒，擁有新奇美味的月餅口感以及細膩精緻的包裝設計，同時還能展現送禮人獨樹一幟的選物眼光？

比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA今年一口氣推出多款禮盒「GODIVA 2020 中秋系列」，由GODIVA巧克力大師將經典巧克力融合傳統月餅，無論月餅或禮盒設計都給人「美翻了」的印象，加上禮盒定價也照顧到不同族群的預算規劃，即使是小資族也好入手，有望搶下今年中秋最熱門的送禮選擇。

▲▼中秋,GODIVA,巧克力,月餅。（圖／GODIVA提供）

▲精緻小巧的巧克力月餅搭配大氣華麗、宛如藝術品的典雅禮盒，讓看過實品的人無不驚呼讚歎：「太美了！」

今年GODIVA中秋禮盒的亮點，就是將品牌拿手的西方甜品藝術與中秋節象徵的傳統文化相結合，相較於傳統月餅別具創新風味，造型則同時保有經典象徵與佳節寓意，贈予朋友讓對方秒懂送禮者的高貴心意，長輩收到了也能滿懷欣喜！

GODIVA 2020 中秋系列特別請到GODIVA巧克力大師Sébastien Bauer傾心打造，從月餅的造型到口味皆是由他操刀。Sébastien Bauer細膩地選擇桂花、豆沙、芝麻等東方傳統食材以及抹茶、覆盆子、榛子、夏威夷果仁等備受現代人歡迎的風味，與GODIVA頂級巧克力交織搭配，最終呈現「桂花豆沙牛奶巧克力」、「抹茶金桔白巧克力」、「覆盆子玫瑰風味白巧克力」、「百香果榛子牛奶巧克力」、「椰蓉夏威夷果仁黑巧克力」和「生薑芒果黑巧克力」等6款以塔殼包裹醇香巧克力夾心的全新月餅，每一口都能讓味蕾領略多種風味，卻又和諧得臻至完美。

▲▼中秋,GODIVA,巧克力,月餅。（圖／GODIVA提供）

▲特別為今年中秋打造的6款全新風味月餅，能吃到傳統的桂花、豆沙等元素，沒想到竟然連抹茶、夏威夷果仁甚至生薑、玫瑰也一同融合呈現，勾起人們想嚐鮮的好奇心。

傳統的中秋元素不僅以食材表現，更體現在收禮人第一眼看到的禮盒上！ GODIVA 2020中秋系列的禮盒特別採用別具古意又帶有時尚氣息的工筆畫圖案，精細勾勒出具有「富貴雙仙」寓意的牡丹、水仙以及象徵吉祥、和平的蜂鳥，與品牌GODIVA化為的一輪明月，相互呼應。優雅金與喜氣紅的選色，更是直接表達花好月圓的好兆頭，讓收禮人的心瞬間暖了起來。

一次推出多種系列的GODIVA 2020中秋禮盒到底該怎麼挑？想送給辛勞的爸媽或討好另一半的親朋好友，追求「送禮體面不失禮」的小資族群，不妨鎖定預算1,500元以內的「經典之選」，其中定價1,400元的「中秋節巧克力禮盒8顆裝」可說是3款禮盒中高CP的選擇。若有多餘預算，又想送給平日工作上幫忙自己甚多的同事、長官或客戶，選擇預算3,000元的「典藏之選」準沒錯，以10顆起跳的澎湃分量表達自己這一年來的感謝，讓收禮者感受到滿滿心意。若是身為高階主管、大老闆的助理，幫忙上司張羅中秋禮盒時，毫無懸念就該選5,000元以上價格帶「尊享之選」唯一的「中秋節巧克力珠寶禮盒32顆裝」彰顯其身分，貴氣的分量與媲美藝術品的絕美外型，必然能讓老闆們面子十足。

▲▼中秋,GODIVA,巧克力,月餅。（圖／GODIVA提供）

▲GODIVA貼心打造多款禮盒，讓消費者可依自己的預算選購，就算是小資族，也能輕鬆送出「超體面」的中秋賀禮。

趁著中秋佳節，GODIVA也將寵愛所有會員朋友。即日起至10/1（四）購買 GODIVA中秋系列禮盒，單筆消費滿3,600元，會員可享95折優惠；單筆消費滿7,200元，會員可享9折、貴賓可享85折優惠；單筆消費折扣後滿 10,000元，可獲贈GODIVA饗宴好禮券10張，Gold VIP可再獲贈金裝禮盒6顆裝1盒。讓GODIVA愛好者的味蕾饗宴，一路延續到中秋佳節以後。

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