郭台銘「滿頭白髮」甜摟曾馨瑩！愛妻曾解釋他白頭原因

▲郭台銘滿頭白髮入鏡，模樣再度受到討論。（圖／翻攝曾馨瑩IG）



記者柯振中／綜合報導

名媛曾馨瑩與鴻海集團創辦人郭台銘結婚後，育有2女1子，家庭生活備受關注。近日她在社群平台分享一家五口赴日本度假、滑雪的照片與影片，其中75歲郭台銘以一頭銀白髮色入鏡，精神奕奕的模樣意外成為焦點，再度引發網友熱議其近況。

日本滑雪度假全家互動溫馨

曾馨瑩2025年底在IG發文，分享全家飛往日本度假的回憶，並將旅遊照片剪輯成短片上傳。畫面中，她身穿全白保暖穿搭，在雪地中緊緊挽著郭台銘合影，郭台銘則露出笑容比出YA手勢，夫妻互動甜蜜。貼文中也可見孩子們在雪地玩樂的畫面，展現一家人難得的天倫時光。

郭台銘白髮曝光引發網友關注

在曾馨瑩分享的影片當中，郭台銘脫下帽子與眼鏡後，近乎全白的銀髮格外醒目。事實上，去年就曾有民眾在高爾夫球場巧遇郭台銘，拍下他滿頭白髮的模樣，當時照片曝光已讓不少網友感到驚訝。此次再度隨家人出遊入鏡，也讓外界更加關注他的身體狀況與生活近況。

▼曾馨瑩近日分享一家人到日本度假的回憶，郭台銘滿頭白髮意外引發議論。（圖／翻攝曾馨瑩IG）



曾馨瑩限動暖心提醒保暖

曾馨瑩12日時也在IG發布限時動態，分享先前出遊時拍下的照片，並貼心提醒「冷冷的天，大家多注意保暖喔」。畫面中，她身穿米白色羽絨外套、頭戴白色棒球帽，手捧熱飲站在雪景前，另一張則是在高爾夫球場拍攝，與寒冷天氣形成對比，展現生活日常的一面。

▼事實上，日前郭台銘現身螢光幕前就已是滿頭白髮的造型，受到許多討論。（資料照／記者湯興漢攝）



不染髮為健康坦然接受自然狀態

針對郭台銘的白髮狀況，曾馨瑩過去受訪時曾解釋，老公是基於健康考量，選擇不再染髮，讓頭髮維持原本的顏色。她也表示，是否染髮或接觸醫美都是尊重個人選擇，「我覺得大家可以接受自己的樣子也很好，如果他有興趣，我也會推薦給他」，坦然態度獲得不少網友認同。