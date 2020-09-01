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挑戰新型態海上工作！外商徵才守護離岸風場　全球運維團隊夥伴打造風電產業

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▲▼沃旭能源,彰化,離岸風電,風場,運維工程師,徵才。（圖／沃旭能源提供）

▲離岸風電成為台灣新興夯產業，新型態運維工程師人才需求快速成長。（圖／沃旭能源提供，下同）

生活中心／綜合報導

全球經濟在新冠疫情衝擊下，也衝擊了台灣的就業市場。根據勞動部、主計總處的歷年數據顯示，今年4月失業率4.03%、5月4.07%，都是近5年同期最高，6月的數據則顯示畢業新鮮人求職意願降低，不少人抱持著「怕找不到好工作，乾脆不找了」的心態。求職者要在後疫情世代下力拼突圍，不妨考慮新興的離岸風電產業。有鑑於台灣優良的自然條件與政府全力推動，吸引全球再生能源企業來台投資，帶動離岸風電人才需求。近期就有離岸風電優質外商大舉徵才，帶來全新職種以及新型態工作模式！

試想一下，這份工作必須以海上旅館為家、固定輪班，時間無須日夜顛倒，工作時還有壯闊的海景及浪濤聲陪伴，輪休都像是放個小假期，想要環島深度旅行不成問題，還能擁有不被切割的完整時間與家人好友相聚，然後在好好休息、充飽電力後再次回到充滿挑戰的工作崗位上。

請繼續往下閱讀...

什麼樣的職缺才能享有如此獨特的工作體驗？隨著離岸風電產業崛起，風場從開發、建造、運維到除役，各個階段需要的人才、背景、專業不盡相同，而上述這個工作就是沃旭能源大彰化離岸風場的運維工程師，他們扮演著離岸風場守護者，確保風場營運效能、並持續提供乾淨能源。

▲▼沃旭能源,彰化,離岸風電,風場,運維工程師,徵才。（圖／沃旭能源提供）
▲沃旭能源為臺灣首座商業規模離岸風場「海洋風電」的最大股東，擁有35％股權，位於苗栗外海的海洋風電，協助臺灣實現能源轉型目標。

沃旭能源為全球離岸風電產業的領導企業，過去十年從一家原本以傳統化石燃料為主的能源公司，轉型為全力發展離岸風電的再生能源企業。沃旭預計於2023年完全停用燃煤，並在2025年幾乎百分之百生產綠能。這樣的努力讓沃旭今年一月獲加拿大出版暨研究機構企業騎士(Corporate Knights) 評選為2020「全球百大永續企業」第一名，這也是首次由能源公司於本項跨國評比得到第一。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭的願景是創造一個完全以綠能運作的世界，從1991年在歐洲建造全世界第一座離岸風場Vindeby起，累積將近30年離岸風電經驗，為全球唯一擁有風場全生命週期包括開發、建造、運維、除役的完整經驗的能源企業，在全球建造及運維26座風場。2016年沃旭能源宣布將亞太區總部設在台北，期望透過離岸風電幫助台灣實現能源轉型目標，並為台灣民眾提供乾淨能源。沃旭也致力深耕台灣，在推動台灣離岸風電發展的同時也為本地創造更多價值，將歐洲發展成熟的離岸風電技術與經驗帶來臺灣，協助台灣建立離岸風電產業鏈外，也積極培育風電人才。

除了全力推動大彰化離岸風場建造工程，沃旭更超前部屬運維工作，宣布在台中港投資興建全新運維大樓，日前開始也招募大彰化離岸風場運維工程師，提供「高壓設備運維」、「離岸風場設施維護」、「風機維修」等3類共25名職缺，期望建立台灣本地運維菁英團隊，預計2022年起投入大彰化離岸風場運維工作。

沃旭在全球擁有超過26個營運中的風場，以及來自不同國籍和文化背景的員工，對於本土有運維技術與相關背景的人才來說，加入沃旭能夠期待的是一份穩定發展且拓展視野的工作，從立足臺灣開始，未來能夠放眼亞太甚至全球機會。

▲▼沃旭能源,彰化,離岸風電,風場,運維工程師,徵才。（圖／沃旭能源提供）

▲沃旭能源深耕台灣大舉招募運維工程師，這些人未來將在離岸35-60公里的大彰化離岸風場工作。

然而就像是「離岸風場」、「乾淨電力」等詞彙剛進來臺灣時讓人感到陌生，有心想投入離岸風電產業的人可能會擔心「完全沒有這方面經驗，該怎麼辦？」。沃旭能源亞太區運維總監嚴安叡（Andreas Munk-Janson）說，希望尋找的運維人才需具備電機、機械等領域專業背景與經驗。此外，擁有良好的體能、以及對於在海上及高空工作有意願且不懼高、不暈船，都是能夠勝任風場運維工作所需具備的特質。

沒有離岸風電產業背景也不必擔心，嚴安叡總監指出，沃旭表示公司擁有相當完善的職場培訓與職涯規劃，此次招募到的夥伴，預計在2021年第一季加入沃旭運維團隊，展開為期一年的完整培訓，以確保台灣在地人才完整掌握包括離岸風機、高壓設備、電力傳輸系統及風場設施運維技術與專業知識，之後才會投入大彰化離岸風場運維工作。

「離岸風場運維工程師」想當然就是在「海上作業」。因此，當一般上班族打卡下班後，跳上大眾運輸或自行開車回家，海上這群守護風場的工程師為免「舟車勞頓」，下班回到的則是沃旭為運維工程師特別打造的「海上的家」——運維作業船(Service operation vessel, SOV)。不同於其他海上工作船設備較為簡單，沃旭能源與臺灣大三商航簽訂15年船舶租約、量身打造全球第一艘臺灣籍運維作業船，為每位工程師建造專屬單人船艙，確保忙碌過後，運維工程師能回到如飯店等級的運維船上好好休息。除了享有舒適的私人空間，運維工程師也可以在SOV上的健身房運動紓壓，或是在休閒娛樂空間和同事一起看電影，工作之餘同時享有休閒社交生活。起居及飲食方面，運維船上有專人提供洗衣服務，以及專業廚師每日提供現煮餐點，以均衡的營養為辛苦的工程師補足滿滿元氣。

▲▼沃旭能源,彰化,離岸風電,風場,運維工程師,徵才。（圖／沃旭能源提供）

令人嚮往的海上生活，在公司團隊的安排下，顯得毫不倉促且愜意無虞。輪班結束上了岸後，迎接自己的是可以完整放鬆的輪休假日，能好好地陪伴家人朋友，或為自己規劃進修、報名深度旅遊，也為自己的人生帶來更多可能。

沃旭能源亞太區運維經理，來自丹麥的克勞斯 (Claus Vinther Poulsen)擁有30年離岸風場運維經驗，他表示，運維工程師除了專業與體能，通常也擁有和別人不一樣的人格特質。這份工作每天都有不同挑戰，因此「擁有一顆冒險的心」是非常重要的，此外「負責任」也是重要特質，因為運維工程師需要有獨立解決問題的能力，也需要與其他工程師以及位於全球各地的運維後勤團隊配合，才能順利完成工作。

除此之外，他也強調，沃旭不僅提供運維工程師長期且穩定的工作，還有多元職涯發展機會，符合條件且有意願的工程師可以轉為內勤，甚至轉型擔任管理人員，克勞斯自己就是絕佳例證，他鼓勵有經驗的優秀的技術人才轉職時，不妨考慮選擇加入離岸風電產業，挑戰全新工作型態也為自己拓展和在陸上工作不同的視野，乘風破浪守護離岸風場的成就感只有運維工程師自己才能體會。

沃旭能源徵才►►► https://reurl.cc/D6ZAlm

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沃旭能源彰化離岸風電風場運維工程師徵才

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