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終結報復性進食！型男主廚分享用油秘訣　健康便當菜更給力

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終結報復性進食！型男主廚分享用油秘訣　健康便當菜更給力（圖／品牌提供）

▲自己煮最安心！愈來愈多民眾親自下廚做料理，但卻不是每個人都能堅持下去，原因竟然是出在「一油到底」！？（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

現代人想要追求健康狀態，卯起來在家開伙、幫自己帶一成不變的便當菜，維持一兩週後卻可能轉成「報復性進食」，為身體造成更大負擔！？

許多上班族一定有過這種經驗，為了追求「減油減脂」的健康生活，常以水煮清燙出簡單菜色裝盒，清淡菜色一吃就是一整週。卻沒想到過度壓抑自己對「美食」的慾望，反而養成更大的食慾怪獸。料理少了油便少了美味，近來許多名廚與營養師都強調最新的煮食健康概念，選對油比不用油更好！並且以食材與料理方式選擇不同油類來搭配，除了能提引出食物最極致的風味，同樣能為自己迎來營養加分的健康生活。

型男兼行腳主廚張秋永，近來就在社群分享自己follow的「新健康用油概念」！身為專業廚師的他坦言，當廚師以後，對於「用油」這件事就特別講究，也因此「家裡絕對不會只有一罐油」。原因不外乎是，每種油的營養成分、風味特性與發煙點都不相同，適合的料理方式自然也不同。以他常用的「得意的一天」系列來說，「頂級初榨橄欖油」由義大利原裝進口、具有78%單元不飽和脂肪酸和橄欖多酚，就適合低溫烹調、涼拌；「葵花油」發煙點高、油質穩定，能補充人體所需的脂肪酸，適合各種家常料理；不飽和脂肪酸達92%的「芥花油」則是油質輕薄，嗜肉族拿來煎、炒牛排可以吃到更為清爽的風味。準備多種油放在廚房，不論是料理家常菜或便當菜，謹記「多油多用」才健康。

終結報復性進食！型男主廚分享用油秘訣　健康便當菜更給力（圖／品牌提供）

▲掌廚20餘年的經驗，讓張秋永信手捻來就幫食材與油類「配對成功」，可見只要選對油，就能和大廚一樣，以簡單料理手法端出一道道營養加分又美味的多國料理。（圖／截取自「張秋永Titan」粉絲團

終結報復性進食！型男主廚分享用油秘訣　健康便當菜更給力（圖／品牌提供）

▲受到不少人喜愛的「頂級初榨橄欖油」，張秋永習慣以它富含濃厚橄欖香氣的特點，與檸檬混合搭配海鮮，這樣搭最速配的原因是，「橄欖油可以讓海鮮的鮮味完全釋放出來，讓你吃得超健康！」（圖／截取自「張秋永Titan」粉絲團

佳格食品集團「得意的一天」為國內食用油知名品牌擁有獲得國際級「SQF食品品質驗證標準」及ISO22000驗證的自製油生產線，品牌表示，原物料製程堅持簡單、天然，只使用100%物理初榨原油，推出多元油品選擇如葵花油、芥花油、義大利原裝進口橄欖油，以及通過國家健康食品認證的五珍寶健康油等，受到許多家庭喜愛。高單價橄欖油選購，更應注重油品從原料挑選、製程、檢驗等，都有品牌專業控管，才能吃到道地、營養滿分的好油！

成立超過30幾年的油品專家「得意的一天」也提醒大家，久坐不動的上班族總是擔心吃油等於幫身體添負擔，其實選對好油，例如含有多種營養精華的橄欖油，不僅可以補充食物以外的營養，油品還能擔起幫食材保鮮的作用，拿來做便當菜正合適，例如橄欖油、葵花油、芥花油都是好油，它們擁有不同特性以及人體所需的脂肪酸，選擇好食材之餘，更要搭配好油，讓原本清淡的便當菜轉眼變得更好吃、更富含多元營養。

終結報復性進食！型男主廚分享用油秘訣　健康便當菜更給力（圖／品牌提供）

▲用對好油，輕鬆就能炒出風味與營養兼具的好味料理。（圖／品牌提供）

時代在走、最新的用油概念也要有！愛上下廚、準備便當菜的樂趣後，就從「一油到底」的幼幼班畢業，朝向一次完成多樣料理的進階目標出發，而家中用油的煩惱就讓「得意的一天」的多款油品包辦，讓煮飯的人和吃飯的人都能安心享受營養美味。

懂吃更懂油　更多用油小知識：https://reurl.cc/Grm44p
 

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