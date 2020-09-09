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走過七年之癢、挺過老公中風　筋肉媽媽學會婚內獨立

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▲▼筋肉爸爸與筋肉媽媽。（圖／翻攝自臉書筋肉媽媽）

▲筋肉媽媽（右）與筋肉爸爸（左）結婚9年，兩人育有一子，然而筋肉爸爸2019年突然因中風倒下，筋肉一家人頓時成為媒體焦點。（圖／翻攝自臉書筋肉媽媽）

文／筋肉媽媽

走過了七年之癢，學會的一件事—「婚內獨立」！

即便只有一個人，也要強壯。

請繼續往下閱讀...

我們終於跨越了七年之癢，重新學習關愛對方。

剛開始，筋肉爸爸嘗試改掉不解風情，譬如「為了健身賽事，滴酒不沾」這件事；我則是為了愛情需要犧牲某種自我，叫做「陪著他不再碰酒」。即使喜歡偶爾小酌、與愛人共品美食搭美酒的生活氛圍，但他總說這樣會破壞他精心鍛鍊的身體，也期望我不要沾酒精。

一年、兩年還可以忍受，但長達七年都得壓抑自己喜好，這就叫做「不健康的放棄自我」。

重新開始後，筋肉爸爸會找餐廳，請婆婆照顧兒子，兩人去餐館約會小酌。有時候我們會盛裝打扮，只是為了去看電影；或者，就是窩在起看片，藉由厲害的編劇與導演，激發相愛的心情。譬如有一天我們看了韓國電影《雨妳再次相遇》，因為老婆過世而心碎的男主角，多令人心疼；媽媽能親自疼愛照顧孩子，是多大的福氣；媽媽突然在過世後回來了，全家能重新擁抱幸福，是多麼幸運，即使只是日常的每一天！

這樣的內容，總是激發我們再次珍惜對方的心；那些過去，我們也不再提起。

我們也在學習「尊重對方」。以前，筋肉爸爸不太懂這件事，生為獨子的他最愛跟我說：「妳是我的。」我一直對他的占有慾沾沾自喜，但結婚超過七年就成了一種災難！過去許多紛爭都是因為「他、我」的界線沒有劃分清楚，搞不清楚「尊重與愛不可混為一談」。

「因為我愛妳，所以為妳做這樣的決定！」

「因為我愛妳，所以妳不可以這樣做！」

「因為我愛妳，才限制妳這些事情！」

所以說，婚姻是種修練；這些自以為是的愛，其實都是不尊重！即使我們經歷了許多過程，至今也依舊在學習中。還好有要一起走到老的堅定共識，所以爭吵不至於太嚴重。最重要的是，我們都在學習「婚內獨立」。

獨立的女人才有吸引力，因為不可掌握─這是千古恆定的法則。

如果可以在夫妻關係中、親子教養中，落實「獨立」這件事，就可以化解掉許多令人坐困愁城的處境。

有次錄影，兩性專家吳娟瑜老師分享了丈夫外遇後的覺醒過程。當時她到國外唸書，認識一位與男友遠距離戀愛的美國女學生。女同學的一句話：「我愛他，但我不需要他！」讓她當頭棒喝，走出外遇陰霾。

我們可以愛人與被愛，但依舊保持獨立個體；不需要誰，就少了依賴；沒了依賴，就沒有失望；

婚姻是種修練；

自以為是的愛，其實都是不尊重

沒有失望，就不再低落；情緒良好，就不會情緒勒索；於是，獨立，讓人學會充實內在。

懂得學習自我成長後，即使只有自己，也精神金錢都富足。

好些朋友遇到「過度依賴兒子」的婆婆。因為太愛兒子了，無法放心與放手，介入兒子婚姻生活過多，導致夫妻關係失和。無法放心與放手，其實是她們害怕，花了所有時間精力照料的孩子，不再需要自己時，生活中還剩下什麼？或者她們過度期望被孩子照顧，反而成為孩子們極大的壓力來源。

如果我們現在不學會在婚姻、在養育中獨立自己，未來也可能成為這樣的怪獸婆婆。

工作加上孩子，多數人都是得養上養下的夾心世代，不可能時時刻刻關注另一半；面對一個無法獨立的伴侶時，長年被情緒勒索的結果，就是心累了、心飄走了。

婚內獨立，也包含懂得「自己找快樂」。

「快樂」，應該是由自己給自己，才能踏實、才能永續；仰賴愛人給予快樂的人，很容易成為別人的負擔、情緒勒索者。對快樂伸手牌的人，最後就會變成乞討快樂。懂得自己找快樂的人，心靈健全，更能散播快樂能量給周遭人。

婚內獨立，還必須學習找到與自我相處的時間與空間。通常，能走出低潮的人都懂得充實自己、學習各種新事物。學習，本身就包含必須獨立才能成立的元素。學習的過程，也同時在激發人的自發性；有了自發性後，回歸生活便會養成更加獨立的性格。這樣的方法，不管是鍛鍊自己、教育孩子，都一樣。

學習是個有趣的過程，不只是累積知識可以幫助現實上的金錢收入，懂得面對挫敗才能克服困難。當學習內化成每天的生活時，遇到挫折時就能挺身而過，因學習而累積的自信與成就感，更是健康人格的必備元素。

「獨立」最重要的一環，就是擁有「獨自面對問題、解決問題」的危機處理能力，包含了實質的解決問題能力以及情緒控制，才能遇到突發事件時不自亂陣腳。小事著手，自己換燈泡、拆裝家具、使用五金，這是很棒的開端；大事必備，擁有能夠隨時重回職場的條件、賺錢技能，更是必要的追求！

這對一個家庭才是健康的，不論對夫妻彼此、對孩子都是。雖然有點悲傷，但有了家庭，總有一天我們都會面臨生離死別。

有一種愛叫做「當你有一天突然無法解決問題了，我還能為你撐起一片天空」！在我身上發生的故事，完全印證了這些事。

請記得，如果一個人時能夠過得快樂、充實、如魚得水；有一天真的變成了兩個人、三個人時⋯⋯才能讓快樂延續加倍。
請讓自己在一個人的時候，就過得好好的！

一個人快樂充實時，兩個人、三個人時，快樂才能延續加倍。

★本文經三采文化授權，摘自《我愛，我強大：我和你，再一次愛上了我們，筋肉媽媽從筋膜到心靈的修復課》。

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關鍵字：

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