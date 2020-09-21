好市多撞見哥們女友偷吃！　他買2商品「新品欸~」神暗示

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃可昀攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前到好市多購物，沒想到竟在賣場裡撞見，老公哥們的女友偷吃，事後先生傳了買回家的新品暗示，而對方也立刻被點醒，超強默契驚呆眾人！

人妻日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提到，晚上在好市多看到老公麻吉的女友牽著別的男人逛街，後來老公便發了一張圖給對方，上面有2瓶芭樂檸檬綠茶、和1盒檸檬蘋果生乳酪蛋糕。

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先生除了傳照外，還語帶保留地說「你看它盒子什麼顏色？還有我老婆愛喝的飲料，你看什麼顏色？」而哥們回答綠色後，先生靜默了大約10秒鐘，對方便了然於心，在追問完抓包地點，他也不忘向兄弟道謝。

▲都綠綠的。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

對此，網友們紛紛笑回，「我也做過這種事耶！然後我就被封鎖了，愛綠就去綠吧」、「綠色是原諒的顏色」、「麻吉頭頂一片青青草原」、「雖然有點八卦，但好想知道後續」、「會不會是她爸或家人」、「結果麻吉以為妳老公在推坑，也跑去好市多買這些東西回家」。

另外，對於哥們間的神默契，不少人也直呼，「這麻吉領悟力超高的」、「這樣就知道了，好強喔」、「這麼有默契，該不會是...累犯吧」、「這反應的過來也太厲害」；但也有人質疑真實性。