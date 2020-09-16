下殺7折現省2500元！好市多驚見「萬寶龍」皮夾　網：比產地便宜

▲好市多驚見萬寶龍皮夾 。（圖／翻攝自Facebook／好市多消費經驗分享區）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人的喜愛，賣場內有許多高CP值的商品，日前有網友逛好市多中和店時，意外驚見萬寶龍皮夾，官網價格約9300元，好市多一組只賣6799元，現省2500元，不少民眾看到紛紛大喊，「真的很便宜！」

原PO臉書「好市多消費經驗分享區」發文，日前在逛好市多中和店，撞見「萬寶龍大班系列」的經典6卡皮夾，他興奮表示，「正好想換萬寶龍的皮包，沒想到好市多就進了」，雖然款式跟內心想要的不一樣，但是好市多販賣的價格太佛心，因此忍不住買了一組。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲款式為「萬寶龍大班系列」的經典6卡皮夾。（圖／翻攝自Facebook／好市多消費經驗分享區）

原PO也提醒，「好市多販賣的皮夾，有些LOGO星星標誌沒有很正，如果在意的人要挑一下。」有網友在底下表示，「問過專櫃人員，專櫃販賣的星星也沒有比較正」。也有過來人分享經驗，「超正的八成是仿的，我三年掉三個換三個的經驗談。」

官網要價9300元的皮夾，好市多竟然只要6799元，就連恆昌免稅店也要8200元。貼文曝光後，許多網友紛紛驚嘆「太便宜」，「比產地便宜，值得擁有」、「賺到了，快去買」、「怎麼那麼便宜」、「比我去年在歐洲買便宜很多」、「有要幫忙買的快私訊我」、「買到賺到，一定要買」。