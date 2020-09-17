好市多「銷魂蛋糕誕生」內餡酸甜　達人曝CP值爆：完蛋了！

▲內含蘋果內餡，超想吃！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

不少人苦笑，每逛好市多，體重就會直線飆增！一名女網友驚呼，賣場又有新甜點誕生，這次是超邪惡的「檸檬蜜蘋果乳酪蛋糕」，光看就狂流口水。但就怕踩雷，許多網友先按兵不動，結果試吃文一出爐，「口感有點偏奶酪或布丁那類...整體CP值算高」，讓螞蟻人嗨翻了！

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，日前逛賣場時，在甜點區發現有新品「檸檬蜜蘋果乳酪蛋糕」，售價399元，外包裝採用抹茶顏色，視覺上療癒又加分，原PO也躍躍欲試直呼，「看起來清爽不錯吃喔！」

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照片曝光後，掀起一票螞蟻人暴動朝聖，「好像不錯，好怕雷...想吃」、「很有質感捏」、「我們沒錢沒體重可以吃了QQ」、「完蛋了～超想吃的啦」、「哇 感覺不錯喔」、「好想吃吃看，可是我怕不好吃，買了又浪費」。

▲散發檸檬香氣！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



留言串中釣出網友分享試吃報告，「不會很甜，切開以後能夠看到不少蘋果丁，蛋糕本身的檸檬香氣、味道十足，但因為蛋糕體本身有加了吉利丁片的關係，口感有點偏奶酪或布丁那類...整體CP值算高，但我是比較偏愛傳統沒吉利丁的那種」、「不會甜，酸的成分比甜多，但我本來就愛酸了」。