工讀妹撩總經理：頭癢癢幫親…狂聊「上下姿勢」！正宮見下空照氣炸





▲已婚總經理偷吃女工讀生，聊天內容大談性愛姿勢，正宮得知後氣憤求償。（示意圖／視覺中國CFP）



記者陳羿妏／新北報導

一名公司總經理阿俊（化名）與妻子結婚多年，卻私底下女工讀生小君（化名）密切來往，聊天內容提及性愛姿勢、傳性器官照片，兩人還互稱「老婆」、「老公」。對此，阿俊妻子得知後，相當氣憤，向小君、阿俊分別提告求償200萬、100萬。日前新北地院審理後，判阿俊賠25萬、小君賠10萬元為適當，可上訴。

阿俊妻子主張，1993年結婚後，與丈夫育有3名女兒，孰料，前陣子她查看阿俊手機時，卻發現驚人的曖昧訊息，得知阿俊外遇小君，且對話中頻頻出現性器官照片，以及性愛姿勢等多段露骨內容，兩人發生多次性行為，讓她精神蒙受巨大痛苦，甚至罹患憂鬱症。



阿俊、小君辯稱，縱使對話內容有曖昧情形，仍非不正當交往行為，阿俊妻子未能舉證兩人有何親密、牽手相依、深夜單獨共處一室，或者發生性行為等狀況，因此無從認定兩人存有不正當交往行為，亦或是侵害阿俊妻子的配偶權。



對此，法官勘驗兩人對話，除了見得多張下體、胸部私密照，還發現阿俊曾說「看到妳的乳溝很誘人」、「我很強妳很容易高潮 」 、「我只有跟你才會採女上男下的姿勢」、「其實我們每次都高潮超過6次以上」，小君則說「 老公～人家暈了，老公抱」、「我已說過我喜歡妳10年」、「我的Ｏ頭癢癢，來幫我親」。

新北地院認為雙方交情匪淺，明顯逾越一般男女社交正常分際，侵害阿俊妻子的配偶權，審酌兩造身分地位，判阿俊賠25萬、小君賠10萬元為適當，全案仍可上訴。

【更多新聞】

媽開手機定位秒衝摩鐵！見14歲女兒醉翻…床單一灘血 怒逮男網友



69歲嬤開小黃養遲緩兒！撞游泳教練害截肢 賠300萬換撤告



影／人妻起床沒跪「婆婆靈堂」念經！大姑狠甩巴掌…跩喊：不能教訓？

